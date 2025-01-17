施柏宇祝柯佳嬿「20x2快樂」　林思宇狂被喊「姐」：我可演他繼母

記者蕭采薇／台北報導

施柏宇、林思宇（宇宙）17日合體為運動品牌站台，兩人相差五歲，有禮貌的施柏宇活動上頻頻叫「姐」，讓宇宙開玩笑說：「弟～不要再叫我姐了！」施柏宇和姊姊很有緣，日前合作《想見你》的柯佳嬿過生日，施柏宇特地傳訊息「祝20X2快樂」，巧妙避開數字40，逗得「柯仙」也心花怒放。

▲施柏宇、林思宇出席運動品牌活動。（圖／HOKA提供）

施柏宇、林思宇沒有合作過，但施柏宇因為宣傳作品，曾上過宇宙的節目。被問到若有機會，是否接受要演施柏宇的媽媽？林思宇笑說：「OK啊，繼母之類的可以吧！不要真的生出他就沒關係。」施柏宇則因為接連演出校園劇，和「00後」演員搭檔，他說：「體力啊、話題啊，都有代溝。」

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施柏宇笑說，甚至傳訊息問過柯佳嬿，當年她拍攝《想見你》時，是不是有一樣的感覺？不過心態非常年輕的柯佳嬿說：「當然不會。」日前柯佳嬿生日，施柏宇因人在外地缺席生日趴，但有傳訊息祝賀，和許光漢也有透過群組聯絡感情，「好快了喔！（《想見你》）六年了耶！」

▲施柏宇、林思宇相差五歲，女方笑喊「可以演他繼母」。（圖／HOKA提供）

施柏宇在電影《夏日最後的秘密》再度飾演高中生，今年28歲的他笑說：「趁30歲前演一演。」不過他近來消風不少，看起來仍有少年樣，他也不排斥再演學生，「也要看有沒有人要用。」林思宇則笑說：「我已經開始演小阿姨了。」

林思宇過去參加過《全明星運動會》，但去年底才開始培養跑步習慣。原本都自己獨跑，但品牌形象影片釋出後，身邊有一堆朋友都跑來私訊「約跑」，宇宙笑說：「我才知道，原來我有這麼多朋友都在跑步。」