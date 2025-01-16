志祺七七被誤認成入獄男星！　路人「恭喜出來了」要合照：他很開心

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber志祺七七在2023年花了33萬整型，加上積極健身，形象大改造相當成功。他16日在社群分享被路人要合照的事情，但對方卻把他誤認成入獄男星，還恭喜他「出來了」，讓他哭笑不得。

▲志祺七七在2023年動刀整型。（圖／翻攝自Instagram／shasha77）

志祺七七透露自己被路人要求合照，但對方卻疑似把他誤認成因性侵案入獄的男星吳亦凡，「我一直說不是、不是～但他還是一直很開心地讚嘆，還恭喜我出來了。」志祺七七表示，他有感受到對方似乎是發自內心地開心、喜歡吳亦凡，「希望他不會發現這一切。」

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▲志祺七七透露自己被認成吳亦凡。（圖／翻攝自Threads／shasha77）

志祺七七的PO文引網友紛紛笑說「他那麼驚訝，可能是以為怎麼出獄了」、「好荒謬的情景」、「她怎麼可以認錯？？根本不像啊」；Joeman也搞笑吐槽：「還敢逃獄去台北啊！」。

▲網友留言。（圖／翻攝自Threads／shasha77）

大陸男星吳亦凡在2021年被爆出性侵風波，雖然他於第一時間發文否認，但沒過多久就被警方以涉嫌強姦罪逮捕，並在2022年11月被法院以強姦罪判處有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪併罰，執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。

▲吳亦凡因強姦罪鋃鐺入獄。（圖／翻攝自微博）