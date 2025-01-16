項婕如花一個月練儀隊…耍「2kg真槍」被剪光　看完全片哭了！

記者黃庠棻／台北報導

2025年開春最受期待的青春校園電影《夜校女生》已在11日、12日舉辦北南學生搶先看拍照會，並於13日進行台北懷舊場，場場爆滿秒殺，首次觀影的項婕如也調皮舉手發問「導演，我的樂儀隊演出怎麼不見了？」導演莊景燊分享「的確為了整部電影的節奏而有所調整刪減，還請敏敏（項婕如飾）多多包涵、體諒！」現場氣氛可愛又溫馨。

▲《夜校女生》由陳姸霏、項婕如主演。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》由金馬新演員陳姸霏、項婕如、邱以太主演的青春浪漫喜劇，共譜校園生活的酸甜苦辣，電影帶出許多專屬於90年代的回憶，兩位女主角更因為交換制服，展開一段互換身分的奇異旅程，不只有課後輔導班、交換E-Mail以及最近剛登上Netflix的經典日劇《海灘男孩》，還有中職的兩大傳統強隊兄弟象、味全龍，掀起每個人心目中的美好回憶，今年初最浪漫、溫暖的青春喜劇《夜校女生》將於2月28日全台上映。

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項婕如在片中飾演才華洋溢的女校學生敏敏，還是學校最具代表性的樂儀隊成員，她笑稱開拍前就花了一個多月的時間上課、訓練，她更透露自己從小就想加入樂儀隊，只可惜因為念護校沒有參加，雖然電影最後沒有把她的演出畫面剪進去，但她笑說「花絮與劇照有露出，也是蠻開心的」。

▲《夜校女生》由陳姸霏、項婕如主演。（圖／興揚電影提供）

不僅如此，項婕如透露樂儀隊操練的真槍，其實重達1.8至2公斤，所以一開始要先用木槍練習，為了培養感情，每天都練習各種不同的槍法、力道和動作，練習旋槍的時候都很怕會被掉下來的槍打到，也時常被打到瘀青，後來改用雨傘練習之後才化解心魔，花了一段時間才終於使用真槍。

▲《夜校女生》陳姸霏、項婕如同時愛上邱以太。（圖／興揚電影提供）

對此，項婕如分享「拍攝儀隊操槍戲的時候，心情本來很緊張，擔心我一個人出錯其他人就要跟著重來，但幸好那天拍攝的時候，反而表現得比較好」，更搞笑說自己是比賽型選手，而她目前已與觀眾看了幾場試映場，直呼雖然早已看過劇本「但妝還是差點哭花了，第一次和觀眾一起看電影一起哭」。

▲《夜校女生》由陳姸霏、項婕如主演。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》展開試映以來好評連連，電影年代設定在1997年，更重現當時每個學生幾乎都會去的課後輔導班，剛考上一女中夜校的小愛（陳姸霏 飾），季芹飾演的母親則在家中開設課後輔導班，無論在學校、家庭都過得不順心的小愛，只得投入時下的流行文化。

▲電影《夜校女生》宣傳開跑。（圖／興揚電影提供）

小愛與個性直率又帥氣的敏敏（項婕如飾）相識後，不僅會交換E-Mail互傳趣味信件，話題更圍繞在喜歡兄弟象還是味全龍，看《海灘男孩》比較喜歡反町隆史飾演的廣海或是竹野內豐飾演的海都，適逢《海灘男孩》先前重新登上Netflix，勢必讓觀眾充滿回憶殺。

▲電影《夜校女生》宣傳開跑。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》日前已展開試映，1月11日、12日舉辦的北高學生搶先看拍照會以及台北懷舊場搶先看都造成轟動之後，場次紛紛秒殺，主要演員也到場與大家近距離互動、拍照，掀起不少話題，接下來18日、19日還會再舉辦2場台中跟台北的搶先看拍照會，影迷們千萬別錯過了。

▲電影《夜校女生》宣傳開跑。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》由興揚電影有限公司製作，監製唐在揚、導演莊景燊，主要卡司包括陳姸霏、項婕如、邱以太、季芹。故事講述1997年，小愛在升學壓力下進入體制特殊的「一女中夜校」就讀，但夜校生總被認為不如日校生優秀，造成她極度自卑的心態。她與日校好友敏敏一起喜歡上男校的資優生路克，並為此假冒成日校生，享受著光環而無法擺脫誘惑，漸漸地把自己推入巨大的謊言坑洞，生活也逐漸失控。《夜校女生》將於2月28日全台上映。