利菁復出主持聲帶出狀況「三集就失聲」！　直奔醫院救嗓...恐怖經歷曝光

記者孟育民／台北報導

東森超視推出全新節目《后宮歐買尬》由「犀利天后利菁」與「荒謬大師沈玉琳」攜手主持，兩人於今（15日）錄影前跟大家聊聊天，利菁則表示，起初與沈玉琳搭檔時，有讓她困擾「誰要拉主Key」，但休息一段時間再回歸螢光幕的她，卻發現自己聲音似乎負荷不來：「第一天錄影時，才錄到第３集，我就沒音了，所以拜託玉琳哥拉主Key，不單單只是他拉的好，也是因為我真的沒聲音了！」

▲利菁搭擋沈玉琳主持《后宮歐買尬》。（圖／東森綜合台提供）



利菁也分享先前因聲帶發不出聲，去就醫的驚悚故事，利菁表示，醫生說她因胃食道逆流的關係，聲帶比一般人硬，導致氣會跑掉，治療方式更是可怕，醫生會用細細針插進聲帶裡，再打入類固醇，前前後後一共５次，但情況始終沒有好轉，甚至越來越糟。

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▲利菁聲帶出狀況。（圖／東森綜合台提供）

利菁直到接下節目主持棒後，才想說要換一間診所看看，沒想到新診所的醫生卻跟利菁說「你的聲帶全都是疤！」讓她相當錯愕，最後只好改成口服類固醇，恢復聲音來主持，但副作用就是臉會變腫：「所以我真的很感謝有玉琳哥幫忙！」沈玉琳更是逗趣表示：「那我的聲音一直以來都很可以！我從小到大就一直維持這個音量，據我媽媽表示，當我從產道出來的那一刻就『哈哈哈哈哈』，我女兒被我遺傳到，笑聲也很大聲！」



