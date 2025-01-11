謝金燕凍齡狀態遭酸「靠錢堆出來」！潔哥怒幫嗆：醫美做不到這樣

記者劉宛欣／綜合報導

「姐姐」謝金燕出道超過30年，仍然相當有人氣，是每年尾牙都是各方爭相邀請的歌手，現年已經50歲的她仍保有凍齡臉蛋和少女般的身材，不過卻引來酸民批評是靠醫美做出來，網紅潔哥為此發文怒批「你們以為有錢就可以保有這種身材？」

▲謝金燕50歲仍保有凍齡臉蛋與少女身材。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

潔哥日前在個人臉書發文分享謝金燕在尾牙的表演影片，指出留言處有許多人一直諷刺謝金燕是靠錢維持狀態，她批評「你們以為有錢就可以保有這種身材嗎？先不說臉，她的身體皮膚緊實度，是現在醫美做不出來的欸！」認為謝金燕的狀態除了醫美保養以外，背後一定也長期自律靠飲食控制與運動才能維持，她無奈表示「一堆酸說只有醫美的真的是有夠眼紅」。

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▲潔哥發文砲轟酸民。（圖／翻攝自潔哥個人臉書）

另外，潔哥也親自在留言區與酸民戰起來，有網友酸道「整容醫美過了頭，等於男人裝闊裝有前作弊裝到態超過」，潔哥忍不住回嗆「笑死，醫美花你錢了嗎」，對方竟繼續表示「裝闊騙女人的假小開，也沒花你的錢啊」，她則罵道「假小開騙女人干我屁事，人家醫美干你屁事，腦袋用一下，邏輯這麼差還來辯」，為此她還另外發文批評邏輯差就別吵架，也直言該網友比喻很爛。