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《終極一班》20年了！　那些「KO榜高手」現況整理

記者劉宜庭／綜合報導

2005年播出的《終極一班》在當年掀起熱潮，其獨特的超能力宇宙設定「KO榜」，更是讓觀眾印象深刻。這個榜單是根據角色的戰力指數，對異能者進行排名，成為劇中重要的核心設定。如今，距該劇播出已近20年，除了依舊在演藝圈活躍的前5名高手（吳尊、唐禹哲、汪東城、辰亦儒、炎亞綸）之外，其他榜上有名的好手們現況又是如何？以下為大家整理這些熟悉面孔的最新動態。

KO.136 鯊魚（謝和弦 飾）

▲▼謝和弦專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲謝和弦。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

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▲謝和弦和陳緗妮。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝和弦和陳緗妮。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

在《終極一班》中，經常陪伴在金寶三身旁、看似唯唯諾諾的「鯊魚」，令人意外地也是KO榜中的一名高手。謝和弦以歌手出道，至今仍在持續在音樂界創作，除了在2024年推出專輯《2203扣人心弦（下）》，也在同年與第二任妻子陳緗妮舉辦盛大婚禮，並育有2名女兒「音悅」和「音芙」，事業和家庭雙豐收。前陣子被問之後還有什麼心願？他笑說想完成的都已經完成了，現在最大心願就是期許自己做個好爸爸，做家人最堅固的靠山。

KO.13 煞姐（黃小柔 飾）

▲黃小柔。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

黃小柔在《終極一班》中以其霸氣十足的形象深入人心，特別是當面對汪大東時，展現出難得一見的羞赧一面，成為劇中極具特色的「煞姐」。她兇巴巴的外表下，卻隱藏著柔情的一面，為角色注入了豐富層次，讓觀眾印象深刻。

近年來，黃小柔在演藝圈依然活躍，不僅以演員身份出演各類作品，經常亮相於談話性節目，以其直率幽默的風格深受觀眾喜愛，近期更監製直屏劇《網紅崛起》，找來好友陳為民、綠茶力挺拍攝。

KO.9 蔡一零（黃鴻升 飾）

▲▼黃鴻升。（圖／翻攝自Facebook／AES黃鴻升）

▲黃鴻升。（圖／翻攝自Facebook／AES黃鴻升）

黃鴻升在《終極一班》中雖然只有短暫的客串，但他以蓮花指、嬌滴滴的嗓音，以及內八跺腳卻四處挑釁的反差形象，瞬間抓住觀眾的目光。僅僅3分鐘的畫面，卻讓人印象深刻，成為劇中經典的笑點之一。

在眾多「KO榜」高手中，小鬼（黃鴻升）的演藝成就尤為輝煌。他不僅活躍於影視圈，也在綜藝節目《綜藝玩很大》中表現出色，掀起一股台灣綜藝節目的風潮，成為觀眾心目中獨特的存在。然而，2020年，他猝逝於家中的消息傳出，令粉絲與觀眾無比震驚與悲痛。儘管他已離開，但他在影視與綜藝節目中留下的精彩瞬間，至今仍深深銘刻在人們的記憶裡。

KO.8 蔡五熊（蔡頤榛 飾）

▲▼五熊。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛）

▲蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

蔡頤榛在《終極一班》中雖然以漂亮的美少女形象示人，但劇中卻挑戰扮演猿人，不計形象的表現讓人印象深刻，也因此以「五熊」之名打開知名度。憑藉亮眼的外型與流利的口才，她逐漸成為綜藝節目的常客，並在戲劇與主持領域都有精彩表現，展現了多元的演藝才華。

▲▼五熊。（圖／翻攝自臉書）

▲五熊。（圖／翻攝自臉書）

個人生活方面，蔡頤榛2020年12月31日宣布結婚的好消息，對象是圈外人Holy，認識4個月就閃婚，婚後偶爾會和對方一起上節目，也常透過社群網站分享夫妻日常。

KO.7 蔡雲寒（蔡函岑 飾）

▲▼蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

蔡函岑在《終極一班》中以短裙造型亮相，手持「痛不欲生實話鞭」，展現出冷酷霸氣的一面，令人印象深刻。然而，劇中的她雖然狠勁十足，卻對妹妹五熊展現出滿滿的溫柔關愛，反差萌成為角色的一大亮點。

▲蔡頤榛、蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡頤榛、蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

而在現實生活中，蔡函岑是蔡頤榛的親姊姊，之後除了在戲劇中有不同表現，也經常登上綜藝節目。她2024年10月宣布即將結婚喜訊，伴侶在法國出生，目前在香港做生意，小倆口年紀相仿、認識1年多就決定步入婚姻，感情受到眾人祝福。

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