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蔡依珊曝連勝文真實身高！面對錯誤感嘆喊：放下了

蔡依珊近來學習編織，對人生有所體悟。（翻攝蔡依珊臉書）

▲蔡依珊近來學習編織，對人生有所體悟。（翻攝蔡依珊臉書）

圖文鏡週刊

紅豆食府千金蔡依珊與國民黨副主席連勝文結婚18年、育有2子。近來蔡依珊在學習新興趣──編織，從中體悟人生無常，面對不斷的錯誤她感嘆「放下了」。另外，她透露編織時用iPhone測量長度，更透露連勝文的真實身高。

蔡依珊昨（6日）在臉書分享學習編織的短影片，影片中，友人問她：「我不懂那麼忙了你還硬要上這些課」，蔡依珊說：「我覺得要有新的興趣，編織讓我發現，我自己很多可怕的東西。」她談到，編織應該是很像老奶奶、很peaceful（平靜），但她卻是面對無止盡地拆線、重新開始，她說：「有錯誤我也放下了，然後學習。」一旁的友人驚呼：「怎麼有人編個毛衣可以體驗到人生的無常。」

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蔡依珊秀出連勝文照片，iPhone測量他的身高是194公分。（翻攝蔡依珊臉書）

▲蔡依珊秀出連勝文照片，iPhone測量他的身高是194公分。（翻攝蔡依珊臉書）

蔡依珊還秀出自己的作品，她告訴友人，編織需要測量尺寸，友人以為她用皮尺量，但蔡依珊說，用iPhone內建的「測距儀」App就可以量。蔡依珊認為，既然可以量編織物的尺寸，那也可以量人的身高，於是她拿出連勝文照片，呵呵笑說：「連勝文的身高有194」，友人驚訝問：「準嗎？」蔡依珊強調，他真的是194公分。

蔡依珊再說，自己的身高號稱165公分，iPhone量出來真的是165，但友人拿iPhone幫她測，竟顯示她有170公分。對此，蔡依珊解釋，醒來會比較高，因為脊椎有拉，讓友人聽了笑說：「165拉5公分，差太多了。」

蔡依珊逗趣的影片讓網友看了讚：「依珊初學就編得那麼好，很厲害喔！」「我也是在一年前看YouTube自學編織，很療癒心靈噢！」「良家淑女守五德」、「每天吃紅豆 就可這般漂亮嗎？」甚至一名網友留言：「101最適合的董事長。」獲得不少讚。


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