曾以《海角七號》爆紅！54歲小應退出演藝圈　宣布「轉戰房仲業」

記者蕭采薇／台北報導

藝人小應（應朗丰，原名：應蔚民）以演出《海角七號》中的「水蛙」爆紅，前年也參演電影《請問，還有哪裡需要加強》的，同時也是「夾子電動大樂隊」主唱。不過他去年中宣布退出演藝圈改當工程師，元旦又宣布新身份，54歲的他再次轉換跑道當起房仲，從基層開始做起。

▲曾以《海角七號》爆紅的小應（左二），在元旦宣布轉戰房仲業。（圖／翻攝自小應臉書）



小應最先是「夾子電動大樂隊」主唱，以歌曲《七彩霓虹燈》為人所知，2008年在電影《海角七號》飾演車行黑手「水蛙」一角爆紅，後來也演出多部舞台劇、電影。不過他去年中透露當時找到了工程師的工作，決定「退出演藝圈」。

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▲小應（右一）前年還有參與電影《請問，還有哪裡需要加強》，與春風、蔡昌憲、柯震東等人合作。（圖／記者黃克翔攝）

然而過了半年多，小應再次轉換跑道，宣布元旦起有了新工作，成為一名房仲業務員，他寫下：「新年快樂，2025房仲人生上路。」小應在去年底通過資格考試，拿到不動產營業員執照，從元旦開始上班，他對自己信心喊話：「我一定能當個令人信任的好房仲，小應房仲，我來服務了。」

▲小應在去年底通過資格考試，拿到不動產營業員執照，從元旦開始上班。（圖／翻攝自小應臉書）

小應過去曾表示，因和前經紀人意見分歧，遭到圈內封殺，在深入研究法律後，意識到演藝圈中的合約問題相當嚴重，因此決心考取律師執照。本來打算考公職，但已經年過五十的他評估「沒辦法花好幾年念書」而作罷。