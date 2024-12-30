KID自爆出外景「被長頸鹿差點踩爆」　趴地瀕死驚悚瞬間全說了

記者王靖淳／綜合報導

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藝人KID最近上「樂天女孩」琳妲的YouTube頻道聊天、玩遊戲，當被問到過去是否曾在節目《綜藝玩很大》或《木曜4超玩》中經歷過「瀕臨死亡的時刻」時，他則坦言自己差點被長頸鹿踩死，同時也還原驚險的過程，在場所有人聽完後驚訝不已。

▲KID自爆差點被長頸鹿踩死。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

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影片中，KID提到有一次在外拍攝節目時，竟差點被長頸鹿踩死，讓人直呼不可思議。他詳細描述當時情況，透露自己趴在地上時，突然感覺背後有涼意，一轉頭竟發現長頸鹿兩隻腳抬起，正準備朝他踩下來。為此KID回憶：「我就一個move，先順勢轉過來擦過去，我那個衣服全破。」驚險一幕讓在場眾人不禁為他捏一把冷汗。

▲KID還原瀕臨死亡的過程。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

KID補充表示，長頸鹿的腳力驚人，自己曾在非洲看到相關影片，長頸鹿因害怕獅子，會直接踢進獅子的胸腔，由此可見其力量之大，「不要看長頸鹿看起來好像很溫馴，蠻可愛的，我們在拍之前才去非洲，就有看過那個影片，長頸鹿因為很怕獅子在牠周圍，所以牠會去踢獅子，牠的蹄就是直接踩進獅子的胸腔裡面，所以你就知道長頸鹿腳的力量有多大，所以我那時候差點變成那隻獅子。」

▲KID到琳妲的頻道作客。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）