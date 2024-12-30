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主持節目全停播沒差！指原莉乃變房產女王…身家「可以買下日本」

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星指原莉乃曾是女團「HKT48」成員，並創下連續3年總選舉奪冠紀錄，後來畢業退團，活躍於綜藝圈。然而外界發現，她主持的節目近年一個個收攤停播，對本人卻沒有太大影響，原因是投資房地產變富婆！

▲▼指原莉乃節目一個個收掉卻沒差，悄悄升級房產女王。（圖／翻攝自IG）

▲指原莉乃節目一個個收掉卻沒差，悄悄升級房產女王。（圖／翻攝自IG）

據日媒《女性SEVEN》報導，指原莉乃曾一路朝著「綜藝女王」的巔峰，但是近一年來，先是兩個節目相繼結束，接著還有一個主持節目將於明年（2025）春季停播，自此電視曝光率隨之大減。但她並沒有把事業全力放在娛樂領域。

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圈內人透露，指原莉乃副業經營得非常成功，監製的彩色隱形眼鏡和化妝品都很受關注，而且一度賣到缺貨。她還推出3個偶像團體（＝LOVE、≠ME、≒JOY），各自穩定成長。爆料者說：「她用賺來的錢為爸媽買了一棟房子，還送了一輛豪車給哥哥，財務狀況相當不錯。」

▲▼指原莉乃副業經營化妝品、隱形眼鏡品牌，成績非常好。（圖／翻攝自IG）

▲指原莉乃副業經營化妝品、隱形眼鏡品牌，成績非常好。（圖／翻攝自IG）

▲▼指原莉乃製作3個偶像女團穩定成長中。（圖／翻攝自日網）

▲▼指原莉乃製作3個偶像女團穩定成長中。（圖／翻攝自日網）

▲▼指原莉乃製作3個偶像女團穩定成長中。（圖／翻攝自日網）

▲指原莉乃製作3個偶像女團穩定成長中。（圖／翻攝自日網）

指原莉乃還擅長理財，在東京港區、澀谷區和日本橋等高級地段擁有多處投資型公寓，近年房地產市場變化讓地價飆升，她持有的房產因此市值上漲，知情人士表示，「據說她目前的總資產已超過20億日幣（約台幣4.1億元），甚至曾被HKT48的後輩村重杏奈打趣說：『妳都能買下日本了吧！』」因此被日媒形容，儘管綜藝女王路途不穩，仍在「地產女王」之路邁進。

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