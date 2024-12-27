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無法被丈夫滿足！妮可基嫚與小鮮肉大玩BDSM　《乖女孩》自願當小狗

記者蕭采薇／綜合報導

由奧斯卡影后妮可基嫚主演的情色驚悚片《乖女孩》（Babygirl），講述一段女強人與實習生之間關於支配與臣服的情慾探索之旅。片中妮可基嫚所飾演的執行長羅蜜，看似生活美滿、事業順遂，卻無法滿足於老公所帶來的溫柔性愛，而受到公司新來的年輕實習生山謬強烈吸引。

▲《乖女孩》導演哈琳娜瑞金、妮可基嫚。（圖／車褲提供）

▲《乖女孩》妮可基嫚飾演的執行長羅蜜，受到公司新來的年輕實習生山謬強烈吸引。（圖／車庫提供）

羅蜜和實習生山謬進而展開了不可告人的禁忌關係，在兩人的相處中不只有愛意慾望的流動，同時也包含權力的互換和交鋒。妮可基嫚在飯店房間自願成為「守規矩的狗」情節，再度突破自己的生涯尺度。她坦承，從沒想過會在人生這個階段探索女性情慾：「很多時候，女性在職涯的某個時期會因為性別而被拋棄，所以用這種方式被看見真的很美。」

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妮可基嫚進一步表示：「從我讀到劇本的那刻起，我就想『這是我從未見過的聲音、從未去過的地方，我認為觀眾也沒有到過。』我的角色已經獲得了她這個階段所能擁有的所有力量，但她仍不確定自己是誰，她想要什麼、渴望什麼，儘管她似乎擁有一切。」

▲《乖女孩》導演哈琳娜瑞金、妮可基嫚。（圖／車褲提供）

▲《乖女孩》妮可基嫚看似生活美滿、事業順遂，卻無法滿足於老公所帶來的溫柔性愛。（圖／車庫提供）

《乖女孩》中有許多令人臉紅心跳的場景，因此與妮可基嫚上演對手戲的男主角尤其關鍵，本片飾演山謬的英國新生代演技男星哈里斯迪金森，以《黑魔女2》《金牌特務：金士曼起源》的演出為人所知，身高188的他外型和才華同樣出眾，可謂目前影壇最炙手可熱的新星之一。

當導演哈琳娜瑞金提出這個人選，妮可基曼立刻就被收服：「我一看到他走台步的樣子，就知道他是完美人選，可以說他就是以山謬的形象出現。」兩人的互動相當親密，當被問及如何演出不同感覺的高潮場景時，妮可基嫚摀住臉說：「我還是臉紅！那太瘋狂了。但我認為這是一件好事。我對探索這些事情很感興趣，就像拉開神聖的帷幕。」

▲《乖女孩》導演哈琳娜瑞金、妮可基嫚。（圖／車褲提供）

▲《乖女孩》妮可基嫚與哈里斯迪金森外遇。（圖／車庫提供）

哈里斯迪金森也表示：「性愛的部分沒什麼問題，我們有很厲害的親密協調員協助拍攝。而哈琳娜掌握全局，了解每段場景的情緒及感受，所以我覺得實際拍攝的時候很輕鬆。」並表示自己相當景仰妮可基嫚，常常看她表演到入神。

片名來自當山謬在羅蜜完成他的指令後，稱讚她為「乖女孩」，讓眾多粉絲的內心瞬間沸騰，當被問到是否不希望粉絲要求找他說出這句心動台詞時，哈里斯迪金森表示：「實際上，我不介意叫人家『Babygirl』。」讓一旁的導演和妮可基嫚感到相當驚訝。

▲《乖女孩》導演哈琳娜瑞金、妮可基嫚。（圖／車褲提供）

▲《乖女孩》（左起）導演哈琳娜瑞金、妮可基嫚。（圖／車庫提供）

《乖女孩》在今年獎季勢如破竹，獲得威尼斯影展金獅獎、哥譚獎最佳影片等多項提名，近期更一舉入圍金球獎戲劇類最佳女主角，奪冠呼聲極高，同時也是2025衝奧大熱門，外媒一片激讚更讓粉絲備感期待，《乖女孩》將於1月17日全台上映。

 

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妮可基嫚, 乖女孩, Babygirl, 哈里斯迪金森

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