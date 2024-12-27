柯朋宇開口請李杏「演我外婆」　她當場傻眼...真實原因有洋蔥

記者蔡琛儀／台北報導

柯朋宇推出首張創作迷你專輯《清醒夢 Lucid Dream》，主打歌〈睡〉MV請到李杏擔綱女主角，但柯朋宇在提出邀約時，竟對李杏說：「麻煩妳來演我外婆。」讓李杏當場傻眼，回問：「你什麼意思？」後來得知這首歌其實是柯朋宇寫給外婆的作品，才點頭義氣出演。

▲柯朋宇找來好友李杏出演〈睡〉MV。（圖／光與澈音樂提供）

歌曲描寫在柯朋宇外婆告別式當天的所有情景，深不見底的悲傷使得表面看似平靜，卻在回過神之際，撕心裂肺的淚水傾瀉而出，直到現在還沒能完全從失去的情緒中平復。MV拍攝現場一場獨自吃飯、邊吃邊落淚片段，柯朋宇一秒入戲；MV還特別將場景拉到經典電影《千禧曼波》的取景地基隆中山橋進行拍攝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

私交甚篤的兩人在MV拍攝現場默契十足，兩人表示：「那是還好這支MV沒有親密戲，否則我們應該會笑場到進行不下去。」柯朋宇接著爆料：「一開始抵達拍攝場地時有一張床，李杏一看到就立刻對我說：『吼，我就知道有床戲，果然是被你騙過來的！』」

▲柯朋宇請李杏飾演他的外婆。（圖／光與澈音樂提供）

此外，柯朋宇也特別找來好友、歌手冼佩瑾合唱，間奏一段「非語言」的禱文，猶如無法用言語表述的送別語，也是柯朋宇與外婆之間的密語，彷彿維繫著兩人即使在不同時空卻永恆的愛。