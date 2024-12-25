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台灣小吃站上國際！　「首位台籍三星主廚」何順凱揭庶民美食人情味

記者蕭采薇／台北報導

美食節目近期掀起全球熱潮，紀錄片《一碗江湖》也以台灣美食為主題，包含爌肉飯、牛肉麵、蚵仔煎、鳳梨酥、砂鍋魚頭、台式切料、小籠包和三杯雞等，每道菜都蘊含著深厚的文化意涵與歷史。由台灣籍首位三星主廚何順凱擔綱主持，將深入挖掘家族三代人堅守一碗爌肉飯背後的故事與時代變遷。

▲三星主廚何順凱希望透過料理讓更多人認識台灣的食物、文化和人。（圖／世界柔軟、態芮提供）

▲三星主廚何順凱，希望透過料理讓更多人認識台灣的食物、文化和人。（圖／世界柔軟、態芮提供）

談到參與主持契機，何順凱坦言：「《一碗江湖》策劃不僅只有介紹小吃這項食物類別，而是以小吃作爲起點，記錄台灣從以前到現在的發展過程。透過紀錄片，讓更多人知道在台灣這塊土地上曾經發生的歷史、文化、背景，從不同角度和方式，爲台灣留下一些線索。」

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作為台灣籍首位三星主廚，並擔任起美食紀錄片主持人，是否對於「美食」二字有任何定義？何順凱指出：「美食對我來說，除了能提供生存最基本的能量，它能滋潤心靈；撫慰腦袋；也能為我帶來最基礎的滿足感。」

▲三星主廚何順凱希望透過料理讓更多人認識台灣的食物、文化和人。（圖／世界柔軟、態芮提供）

▲《一碗江湖》也帶著濃濃的台灣味，向世界展現台灣美食的文化精髓。（圖／世界柔軟提供）

對於米其林三星的光環，他坦言：「對我來說，這是一種對職業的肯定和鼓舞，但不是我的全部使命。我希望藉由料理，讓更多人認識台灣的食物、文化和人。」他強調，比起追求星級的榮耀，他更在意如何經營一家能夠持續傳承與創新的餐廳。

▲三星主廚何順凱希望透過料理讓更多人認識台灣的食物、文化和人。（圖／世界柔軟、態芮提供）

▲何順凱擔綱主持，走訪彰化阿永爌肉飯與台中陳明統爌肉飯。（圖／世界柔軟提供）

何順凱也分享美食的意義不僅是滿足口腹之慾，更能撫慰心靈、連結人情。而拍攝期間，他看見職人對料理的執著與家族情感的延續，特別感動：「這一碗爌肉飯裝載的不只是味道，還有代代相傳的文化精神。」

▲三星主廚何順凱希望透過料理讓更多人認識台灣的食物、文化和人。（圖／世界柔軟、態芮提供）

▲《一碗江湖》探尋台灣味爌肉飯。（圖／世界柔軟提供）

他指出：「料理的核心，不僅是為了滿足味蕾，更是為了滋養心靈、撫慰彼此，這才是我做菜的初心。」灣在地美食文化紀錄片《一碗江湖》由世界柔軟製作，已於LINE TV、Giloo全集上架，澳洲公共電視SBS於明年1月1日播出，TaiwanPlus則於1月27日晚上7點起播出。

 

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一碗江湖, 何順凱, 態芮

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