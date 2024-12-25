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57歲江國賓拍武打戲出意外！　重感冒「吊流動廁所」微血管破裂

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》劇情進入高潮，「魔王」江國賓和「鬼王」霍正奇兄弟撕破臉，玩起俄羅斯轉盤決一死戰。拍攝當天遇上寒流，體感溫度不到10度，霍正奇冷到嘴巴都硬了，沒辦法講話，江國賓則用暖暖包摀耳朵，崩潰說「冷風吹到我的耳朵要掉下來了！」

▲《願望》江國賓、霍正奇在寒流來時拍打戲。（圖／三立提供）

▲《願望》江國賓、霍正奇在寒流來時拍打戲。（圖／三立提供）

劇情走向江國賓囚禁廖苡喬威脅霍正奇，兄弟在天台正面交鋒大打出手，霍正奇提議用左輪手槍玩「俄羅斯輪盤」決定命運，不料道具槍的重量太重，霍正奇舉到一半手發麻、發抖，已經預期回家手會很痠痛，讓他忍不住直喊「為什麼要拿這麼重的槍呢？你們覺得我有這麼壯嗎？」

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而江國賓與霍正奇在寒流到的清晨6點在頂樓拍戲，霍正奇開玩笑說還好沒有冷到流鼻水，不然氣勢就弱掉了。江國賓則虧他「你在背風面，我在迎風面，我的眼睛和耳朵都冷到麻掉，一直擦眼淚。」

▲《願望》江國賓、霍正奇在寒流來時拍打戲。（圖／三立提供）

▲《願望》江國賓、霍正奇在寒流來時拍打戲。（圖／三立提供）

工作人員貼心準備黑糖薑湯為演員暖暖身子，江國賓大讚比咖啡好，霍正奇則誇張說「好感動，讓我心裡都暖起來，公司有需要我的話，可以直接簽約！」讓江國賓虧他「大哥這麼會說話，他喝半杯就夠了，剩下的留給我。」兩人暖身後更直接上打戲。

霍正奇要求臉上有一點傷痕比較帥，隨時都要有迷人的感覺，聽到導演要連戲才作罷不打臉，讓一旁的江國賓超無言。兩位老戲骨打戲一次OK，連武術導演也稱讚，江國賓忍不住說「那些三十歲的不來打，讓我們兩個加起來一百二的來打架。」

▲《願望》江國賓、霍正奇在寒流來時拍打戲。（圖／三立提供）

▲江國賓拍攝《願望》豁出去。（圖／三立提供）

而另一場戲，江國賓必須在流動廁所內被吊車吊掛在半空中，劇組為了他特別訂購一座新的流動廁所，免受異味之苦，江國賓說「以往都是吊在汽車、貨櫃等，這次是第一次被吊在流動廁所。」多少擔心會不會一不小心就倒頭栽，拍攝現場他也不斷緊盯安全措施。

▲《願望》江國賓、霍正奇在寒流來時拍打戲。（圖／三立提供）

▲江國賓拍攝《願望》豁出去。（圖／三立提供）

尤其，江國賓拍攝當天風大又冷，只要一陣風吹來廁所就會跟著晃動，拍到後面頭都暈了，直呼「吊在上面光聽那個鋼索的吱吱聲，就覺得快要掉下去了」，他也因為前一天在寒流中拍攝一整天，得了感冒，甚至眼睛微血管破裂，需要不斷擦拭又滴藥才比較能緩解。

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