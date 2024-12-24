敲碗成功《騎吧！哈林小隊》第二季來了　規劃上市櫃官股撐腰

記者葉文正／台北報導

綜藝龍頭品牌「好看娛樂」傳出喜訊，獲公股創投助力，成為強大的後盾，持續打造多元且高品質的綜藝內容。好看娛樂過去製作的多檔節目皆為流量與收視保證，成功傳遞正面價值，成為綜藝節目的指標性品牌。

▲《全明星運動會》錢薇娟(左起)、江宏傑、郭泓志。（圖／好看娛樂）

臺企銀創投總經理吳瑞元表示，台灣文創產業正在蓬勃興起，尤其看重發展自主IP多元產品，臺企銀創投將結合其量能，助力台灣文創加速產業轉型及增長經濟動能，展望後勢「好看娛樂」將往上市櫃規劃行程邁進、呈現多元共榮的新趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《嗨！營業中》。（圖／好看娛樂）

好看娛樂製作的熱門綜藝節目包括《嗨！營業中》、《綜藝玩很大》、《全明星運動會》以及《綜藝大熱門》，幾乎包攬了綜藝市場的主要收視族群。其中，《綜藝玩很大》至今邁向十週年，除了開創台灣綜藝節目推出周邊商品的先例，周邊商品銷售亮眼、舉辦展覽將闖關內容結合大型商城，並帶動高收視。

▲《綜藝玩很大》。（圖／好看娛樂）

《全明星運動會》以運動為主題，締造話題和收視率，開創三次巨蛋級售票演出，包括舉辦2場小巨蛋《全明星運動會小巨蛋旗艦演唱會台北場》、1場《全明星運動會巨蛋旗艦演唱會高雄場》，為綜藝節目打開更多商機和延展性。

好看娛樂總經理湯宗霖表示：「台灣的製作環境多元且自由，製作團隊在上百個頻道，24小時播出的訓練下，反應速度都很即時，只要能提升製作團隊的專業分工以及製作品質，製作實力本來就是有機會邁向國際的。在我們的努力之下，節目不僅是版權授權收益，透過IP各種形式的延伸和觀眾粉絲產生互動，帶來更多價值。」

同樣深具口碑的《騎吧！哈林小隊》則挑戰18天單車環島1,200公里，將旅途中的人文風情與台灣最純粹的一面呈現在觀眾眼前。主持人哈林分享，這趟旅程讓他重新認識了家鄉，也帶給觀眾滿滿的感動與啟發。

《嗨！營業中》第四季日前完美收官，不僅在25-49歲有效收視中拿下1.23的冠軍佳績，更在30-49歲都會女性族群寫下2.03的高點。此外，該節目在串流平台上表現亮眼，連續27週蟬聯 Netflix TOP10 排行榜，顯示其受眾黏著度與廣泛影響力。

好看娛樂副總經理王貞妮透露，2025年將推出全新《騎吧！哈林小隊》第二季，滿足觀眾的高度期待，並計畫開發全新的運動競技類節目，以回應《全明星運動會》觀眾的熱烈需求，為綜藝市場注入更多新意與活力。