女演員「片場驚見小女孩」中斷不拍了！菅田將暉被提醒：站你旁邊

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星菅田將暉近日上節目談拍戲碰上的不可思議經歷。他表示至今都還很在意，並說起以前拍校園片時，曾遇過合作對手戲的女演員，疑似看到「小女孩」在現場，台詞說到一半就不演了，拍攝因此中斷。

▲菅田將暉在節目中罕見分享拍戲靈異體驗。（圖／翻攝自X）

菅田將暉16歲出道，拍攝不少校園系電影、電視劇。他透露有一次在廢校拍電影，當時正在拍攝一場男同學為文化祭做準備，一個表情沉鬱的女學生要進來借膠帶的戲，氣氛原本非常輕鬆有趣，然而，當演到女學生推門進來要說「可以借膠帶嗎…」時，女演員突然不說話了。他說：「那個女孩子就停下來了，現場突然陷入奇怪的沉默，隨後她邊說『對不起，對不起』邊返回休息室，之後再也沒有出來。」拍攝因此被迫中斷。

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事後菅田將暉得知，女演員之所以中斷表演，是因為當時看到他的左邊站著一個小女孩。不過，他想起當時身邊有男星栗原類，對方外型就是長髮，「大概是因為長頭髮被誤以為是女孩子吧」。他雖然覺得女演員誤認栗原類，有人認為女演員明顯說是小女孩，應該不是高大的栗原類。

隨後，菅田將暉在一個月後又拍起新的校園劇，在搭乘外景巴士的回程中，眾人都在睡覺，一位飾演他的同班同學的女學生，兩人雖不曾聊過天，對方突然來找他，開口說：「我可以跟你說件事嗎？其實這部劇開始拍攝以來，我一直看到您左邊有一個小女孩。」而這位女生的描述，竟與他前次拍電影的狀況一模一樣。他不禁說：「完全是不一樣的兩人，卻在一個月內跟我說同樣的事，我也不明白怎麼回事。」節目所有嘉賓聽完都忍不住有些毛骨悚然。

日網好奇菅田將暉的恐怖經歷，有人留言猜菅田將暉身邊的是「座敷童子」。網友留言「如果菅田將暉的身體沒有受到任何影響，那說不定是座敷童子呢。看他這麼活躍也可以感受到，也許對方覺得跟他在一起很舒服吧」、「如果對那個小女孩說『請讓菅田君更幸福吧』，她應該會這麼回應吧『好哇，很樂意』好可怕啊」。「座敷童子」是出自日本傳說，性別有男有女，外型像是5、6歲小孩，傳說稱見到他（她）的人會帶來幸運，有「座敷童子」在的家庭會很幸福。