柯震東約許光漢「回母校走走」！　自爆黑歷史：雖然我被退學

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（17）日他就在IG限動發文透露，自己收到一封來自母校文化大學的邀請信。為此，柯震東除了提到自己被退學的經歷之外，同時也幽默邀請同是校友的許光漢，「要一起回母校走走嗎？」內容曝光後，掀起粉絲討論。

▲柯震東、許光漢都曾就讀文化大學。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

透過柯震東公開的信件內容可見到，校方將於12月19日舉辦聖誕樹點燈活動，並盛情邀請校友們回校共襄盛舉。這封信中提到：「光陰如歌，但無論走得多遠，文化大學始終是您心中的一方歸處。」這場年度聖誕樹點燈活動將於當下下午5點展開，現場安排了音樂演出、摸彩等活動，讓全校師生與校友齊聚一堂，共享溫馨佳節氛圍。柯震東更在文中標記許光漢的IG帳號，詢問對方一起回母校的意願。

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▲柯震東邀請許光漢一起回母校。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

事實上，柯震東日前透露為了新戲角色增肥，事後更大方曬出影片，肚子擠出一圈肉的特寫相當震撼，引發外界好奇增肥進度。此外，許光漢目前仍在服役，日前才請假出席金馬獎頒獎典禮，並趁休假空檔朝聖天王周杰倫演唱會，如今被柯震東在IG限動PO文標記，一舉一動再度掀起粉絲關注及討論。