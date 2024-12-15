黑馬陸劇《九重紫》收視刷新高！昭昭墨墨CP「貼臉放閃」送百萬紅包

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《九重紫》成為12月陸劇市場一大驚喜！該劇屬於重生宅鬥題材，由孟子義搭檔李昀銳主演，導演是執導微短劇出身的曾慶傑，開播前未被高度期待，沒想到播出僅3天，平台熱度飆至28000，而昨日（14）上演男女主角大婚戲，熱度在製作方激勵下大破30000。而大陸串流「騰訊」是市占率最大的平台，今年熱度破30000的劇集只有8部，其中7部皆是有大咖演員主演，《九重紫》的爆紅引發陸網熱烈討論。

▲《九重紫》被視為12月陸劇黑馬，劇集播到一半，平台熱度破30000。（圖／翻攝自微博）

自從大陸串流不公開播放量數據後，各家平台推出收視熱度當作收視指標，以「騰訊」來說，今年熱度突破30000的劇集，累積有8部，依序是胡歌主演的年代劇《繁花》、趙麗穎與林更新的仙俠劇《與鳳行》、楊紫與許凱的時裝劇《承歡記》，張若昀主演的古裝權謀劇《慶餘年2》，劉亦菲主演的時裝劇《玫瑰的故事》、楊紫主演的神話劇《長相思2》、虞書欣與丁禹兮的古裝穿書劇《永夜星河》。第8部《九重紫》是結合重生、宅鬥、權謀、愛情等元素，孟子義、李昀銳並未被列為頂流級明星，播出後劇情大獲好評，故事節奏明快、男女主角CP感十足，台灣也有不少劇粉推薦，而平台熱度28000、29000是劇集播出後的理想目標，大多數在劇集尾聲才能達到，或是在明星號召力之下，粉絲動員在開播初期便達標，但是《九重紫》在沒有頂流明星號召下，劇播到一半已經達30000大關。

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▲《九重紫》最新一集上演大婚名場面。（圖／翻攝自微博）

《九重紫》在播出男女主角大婚關鍵劇情當日，平台熱度衝破30000，劇組同時送出養眼福利，曬出孟子義、李昀銳貼臉照，兩人被暱稱「昭昭墨墨」。而男女主角孟子義、李昀銳在微博發出30萬人民幣紅包（約台幣134萬），也趁勢帶動了劇集熱度。

▲《九重紫》劇組送出養眼福利，昭昭墨墨CP親密貼臉同框。（圖／翻攝自微博）

▲孟子義、李昀銳在微博發出30萬人民幣紅包（約台幣134萬）。（圖／翻攝自微博）

陸劇2024年宅鬥劇大熱門，根據數據公司「雲合」發表的統計，吳謹言搭檔王星越的《墨雨雲間》每集集均突破6000萬，是今年宅鬥劇收視最好的作品。而10月播出《錦繡安寧》也屬於宅鬥，改編自人氣小說。《九重紫》改編自吱吱的同名小說，原作者同時也是編劇之一，根據陸網觀察雲合指數，推測集均播放量已經突破4500，雖然趕上《墨雨雲間》還有一段距離，但已經是12月最大黑馬。