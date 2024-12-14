「想聽妳的聲音⋯」《撥打電話》柳演錫、蔡秀彬親了　收視飆破5.9%

記者吳睿慈／綜合報導

改編自網路小說的韓劇《現在撥打的電話》由柳演錫、蔡秀彬主演，故事講述一對政治聯姻3年、彼此沒有交流的「櫥窗夫婦」，因一通綁架犯的恐嚇電話而開始的火熱浪漫史。好嗑又甜蜜的劇情，播出以來討論度飆高，本劇終於迎來兩位主角親吻戲份，全國收視率破5.9%，劇迷直呼看不夠！

▲柳演錫、蔡秀彬飾演「櫥窗夫婦」。（圖／翻攝自MBC）



柳演錫飾演總統發言人外表冷漠，但其實深愛著妻子蔡秀彬，默默守護女方。最新一集中，他突然遭到一台車直直衝撞，一髮千鈞之際妻子衝上前大喊著：「白司彥！」終於聽到老婆的聲音，他深情表示：「我還想聽妳的聲音，就算妳開口說話，世界也不會崩塌，妳想說的話，至今為止隱忍的話都可以盡情地說。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼柳演錫、蔡秀彬終於親了，收視飆破5.9%。（圖／翻攝自Netflix）



柳演錫化身為傲嬌老公，學習起老婆常用的手語，聚餐時替全組人員烤肉，夫妻倆感情瞬間升溫，但另一方面，他發現妻子會講話，雖然感到被背叛，但又不捨老婆選擇沈默的原因，最後借酒消愁回到家中，妻子蔡秀彬為了扶他，雙雙跌落在地上，兩人迎來首個吻戲。

▼▲柳演錫睽違多年回歸浪漫韓劇，首度搭檔蔡秀彬。（圖／翻攝自MBC）



《現在撥打的電話》播出以來，討論度直直往上飆，第5集進度超前，劇迷看得小鹿亂撞，嗨喊「終於親了」、「等好久」，尤其是本劇歷經停播一週，再次開播仍有5.9%收視好成績，成為年末討論度最高的羅曼史戲劇。