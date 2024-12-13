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53歲《花系列》女星曾染怪病「肩膀不能動」　超凍齡近況照曝光！

記者顧齊祐／綜合報導

女星梁家榕1998年在「花系列」名作《太陽花》飾演壞女人爆紅，事隔多年，近來又演出八點檔《金家好媳婦》，人氣再度攀升。不過她先前身體卻出了狀況，導致左邊肩膀不能動，好在治療後恢復了健康。近日她也在社群平台曬出美照，凍齡模樣驚呆不少網友。

▲梁家榕在《太陽花》飾演壞女人而爆紅。（圖／翻攝自Facebook／梁家榕）

▲梁家榕在《太陽花》飾演壞女人而爆紅。（圖／翻攝自Facebook／梁家榕）

消失螢光幕2年的梁家榕，直到今年4月才出席新戲的開鏡儀式，並透露自己之前突然染上怪病，左邊肩膀幾乎不能動，嚴重到不能洗頭。然而她一直找不到原因，後來推測可能是十多年前的舊傷未注意，受到病毒感染，導致顏面神經失調影響肩膀。不過幸好她開始積極進行氣功調養，身體狀況才逐漸好轉。

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▲梁家榕曾染上怪病，左邊肩膀幾乎不能動。（圖／翻攝自Facebook／梁家榕）

▲梁家榕曾染上怪病，左邊肩膀幾乎不能動。（圖／翻攝自Facebook／梁家榕）

梁家榕昨（12）日也在Facebook曬出了美照，只見她頂著一頭俏麗短髮，穿著藍色條紋襯衫搭配褐色針織外套，下身則是淺色牛仔褲，並用手托著臉蛋對鏡頭微笑，看起來相當休閒。而她的肌膚在鏡頭底下，也顯得相當嫩滑緊緻，完全看不出已是53歲的熟女。

▲梁家榕頂著一頭俏麗短髮，完全看不出來已經53歲。（圖／翻攝自Facebook／梁家榕）

▲梁家榕頂著一頭俏麗短髮，完全看不出來已經53歲。（圖／翻攝自Facebook／梁家榕）

貼文曝光後，也吸引了粉絲到場留言「好喜歡您……時尚氣質的感覺」、「好棒的鬆弛感」、「駐顏有術，歲月未流下痕跡」、「家榕姊姊果然是『條紋控』，而且怎麼搭配都很好看」。

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