韓9大年末活動懶人包／GD相隔8年登SBS歌謠大戰　演技大賞超激烈

記者張筱涵／綜合報導

南韓娛樂圈在2024年也推出過多部精采戲劇，各偶像團體和歌手也都掀起一陣陣的流行，到了年末尾聲，眾星也將齊聚參加頒獎典禮或帶來一場音樂盛會。《ETtoday》為各位K-POP迷們不斷更新整理各大頒獎典禮播出時間和精彩陣容。

【戲劇類】 SBS演技大賞 MBC演技大賞 KBS演技大賞

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【歌謠類】 KBS歌謠大祝祭國際慶典 SBS歌謠大戰 MBC歌謠大祭典

【綜藝類】 KBS演藝大賞 MBC放送演藝大賞 SBS演藝大賞

【戲劇類】

● SBS演技大賞

► 主持人：申東燁、金惠奫、金知妍（苞娜）

► 播出時間：2024年12月21日（六）晚上7點35分

► 熱門戲劇

《熱血司祭2》 金南佶、李荷妮、金成均、盛駿、徐賢宇、金亨瑞主演

《來自地獄的法官》 朴信惠、金宰永主演

《好搭檔》 張娜拉、南志鉉、金准韓、表志勳主演

《聯結》 池晟、田美都主演

《7人的復活》 嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允、尹泰榮、李正信主演

《財閥X刑警》 安普賢、朴智賢主演

● MBC演技大賞

► 主持人：金聖柱、蔡秀彬

► 播出時間：2024年12月30日（一）

► 熱門戲劇

《第三次結婚》 吳丞芽、尹善友、尹海英、全盧民、吳世英、文智厚主演

《勇敢無雙龍秀炡》 嚴賢璟、徐俊英、林珠銀、權華夽主演

《夜晚盛開的花》 李荷妮、李鍾元、金相中、李己雨主演

《美好世界》 金南珠、車銀優、金剛于、林世美主演

《搜查班長1958》 李帝勳、李東輝、崔宇成、尹賢秀、徐恩秀主演

《我們，家》 金喜善、李慧英、金南喜、妍雨主演

《白雪公主非死不可》 卞約漢、高俊、高甫潔、金寶羅、裴宗玉、權海驍、趙在允主演

《如此親密的背叛者》 韓石圭、蔡元彬、韓藝璃、盧載沅、尹敬浩、吳娟受主演

《現在撥打的電話》 柳演錫、蔡秀彬、許楠儁、張圭悧主演

《我討厭炸豬排》 鄭尚勳、全慧彬、李中玉主演

● KBS演技大賞

► 主持人：張聖圭（張成圭）、徐玄、文相敏

► 播出時間：2024年12月31日（二）

► 熱門戲劇

《幻像戀歌》 朴志訓、洪藝智、黃熙、至祐主演

《抓住你的衣領》 金荷娜、延玗臻、張勝祖、鄭雄仁、尹帝文、韓彩雅主演

《隨意愛我吧》 金明洙、李裕英主演

《無血無淚》 李昭娟、河戀姝、吳昶錫、張世鉉、徐河俊、鄭燦、朴信宇主演

《幸運的我們》 咸 王恩 晶、白成鉉、吳賢慶、姜星、申正允主演

《醜聞》 韓彩英、韓寶凜主演

《美女與純情男》 林秀香、智鉉寓主演

《完美的家族》 金炳哲、尹世雅、金永大、朴柱炫主演

《狗之聲》 李純才、金容建、芮秀貞、林采茂、宋玉淑主演

《結婚吧笨蛋啊！》 朴荷娜、朴相南、梁美京、崔宰誠、崔秀璘、潘曉靜、楊姬瓊、金思權、李妍杜、朴潭熙、李垠亨主演

《熨斗家族》 金正賢、琴世祿、朴志暎、申鉉濬、金惠恩、崔泰俊、楊惠智、金英玉、朴仁煥、王智慧、金賢俊主演

【歌謠類】

● KBS歌謠大祝祭國際慶典

► 主持人：張員瑛、Zico、金永大

► 播出時間：2024年12月20日（五）晚上7點30分

► 出演陣容：尹秀日、具俊曄、JinuSean、Bada、Baby V.O.X、張民好、永卓、NCT 127、NCT DREAM、(G)I-DLE、ONEUS、李泳知、李燦元、CRAVITY、P1Harmony、aespa、ENHYPEN、IVE、Kep1er、BOYNEXTDOOR、KISS OF LIFE、UNIS、tripleS

● SBS歌謠大戰

► 主持人：道英、然竣、安兪真

► 播出時間：2024年12月25日（三）

► 出演陣容：G-DRAGON、KEY、2NE1、NCT 127、NCT DREAM、Stray Kids、(G)I-DLE、ATEEZ、WayV、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、李泳知、CRAVITY、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、izna

● MBC歌謠大祭典

► 主持人：潤娥、珉豪、Dohoon

► 播出時間：2024年12月31日（二）

► 出演陣容：未公開

【綜藝類】



● KBS演藝大賞

► 主持人：李準、李泳知、李燦元

► 播出時間：2024年12月21日（六）晚間8點20分

► 熱門節目：《兩天一夜4》、《做家務的男人們》、《新品上市 便利餐廳》、《不朽的名曲》、《Synchro U》、《社長的耳朵是驢耳朵》、《我的超人爸爸》、《The Seasons》等

► 熱門大賞候選人

1. 金鍾旼《兩天一夜4》

2. 柳秀榮《新品上市 便利餐廳》

3. 文世潤《兩天一夜4》

4. 《做家務的男人們》全組

5. 申東燁《不朽的名曲》

6. 劉在錫《Synchro U》

7. 全炫茂《社長的耳朵是驢耳朵》

● MBC放送演藝大賞

► 主持人：全炫茂、惠利、李章宇

► 播出時間：2024年12月29日（日）

► 熱門節目：《我獨自生活》、《玩什麼好呢》、《蒙面歌王》、《全知干預視角》、《既然出生就環遊世界3》、《大學體戰：少年選手村》、《失落島半星旅館》、《深夜怪談會》、《幫我找房子吧》、《黃金漁場 Radio Star》

► 熱門大賞候選人

1. 金九拉《黃金漁場 Radio Star》

2. 金聖柱《蒙面歌王》

3. 安貞桓《失落島半星旅館》

4. 劉在錫《玩什麼好呢》

5. 全炫茂《我獨自生活》、《全知干預視角》、《Song Stealer》

● SBS演藝大賞

► 主持人：全炫茂、李賢怡、張度練

► 播出時間：2024年12月31日（二）晚間8點

► 熱門節目：《射門明星》、《同床異夢2—你是我的命運》、《Running Man》、《我家的熊孩子》、《Strong Heart VS》、《只要有空，》、《出神入化的戀愛》、《叢林飯》

► 熱門大賞候選人

1. 金九拉《同床異夢2—你是我的命運》

2. 金鍾國（金鐘國）《Running Man》、《我家的熊孩子》

3. 《Running Man》全組

4. 裴晟宰《射門明星》

5. 徐章勳《同床異夢2—你是我的命運》、《我家的熊孩子》

6. 申東燁《TV動物農場》、《我家的熊孩子》、《出神入化的戀愛》

7. 劉在錫《Running Man》、《只要有空，》

8. 池錫辰《Running Man》