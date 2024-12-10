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朱海君週六將現身花蓮！　同場還有雙金歌王沈文程

記者蔡琛儀／台北報導

花蓮富里鄉本週六將首度舉辦「穀動日不落音樂祭」，邀請到南方二重唱、沈文程、謝宇威、羅文裕、朱海君、Ozone以及搖滾樂團J Hall等。

▲▼沈文程出席穀動日不落音樂節。（圖／穀動日不落音樂節提供）

▲沈文程將出席穀動日不落音樂節。（圖／穀動日不落音樂節提供）

雙金歌王沈文程分享自己與富里的淵源，他提到小學五年級時曾帶領全班同學到花蓮富里國小遠足，地點是他親自選擇的，原因是當時曾隨在電力公司上班的爸爸，坐在摩托車後面陪父親去富里國小抄電表，「發現富里國小校園很漂亮，我很喜歡，所以跟班導師建議的，哈哈！」也說這回演出若有餘暇，想重返富里國小校園懷念一下。

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而提到六十石山，也是跟沈文程很有緣的地方，他憶及民國88年企製兼主持八大電視台外景節目《大冒險家》，就曾帶攝影團隊去六十石山住了3天，除了以金針花海為題材之外，也去了秀姑巒溪釣魚，還拍了羅山瀑布及泥火山，印象最深刻地是還大縱走，從六十石山走到富里成功交界的成廣澳山去找藍寶石礦，事隔25年但印象還很鮮明。

▲▼沈文程出席穀動日不落音樂節。（圖／穀動日不落音樂節提供）

▲沈文程明年還要繼續開演唱會。（圖／穀動日不落音樂節提供）

沈文程去年以68歲樂齡勇姿，舉辦「國際沈文程日」系列演唱會，歷經台中中興大學惠蓀堂、台北國際會議中心大會堂、高雄流行音樂中心海音館，規模一場比一場大、人數一次比一次多，更將於明年五一勞動節檔期，一口氣再度返場台北、台中開唱，並定義為母親節限定場，台北站於5月10日在台北國際會議中心大會堂，台中站於5月11日在中興大學惠蓀堂舉辦，購票洽年代。

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