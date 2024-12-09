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郭子乾獨子舞台劇挑大樑…撞周杰倫開唱　郎祖筠看完讚：後繼有人

記者黃庠棻／台北報導

「模仿天王」郭子乾的獨子郭德君遺傳爸爸表演細胞，與熱愛戲劇的同學一起創立「乾靖娛樂工作室」，近日推出由他挑大樑主演的第2部舞台劇作品《阿明的奇幻旅程》，8日晚間在牯嶺街小劇場進行最後一場演出，包括郎祖筠、演藝工會理事長曹雨婷等皆到場觀劇，對郭德君才華讚譽有加，力誇郭子乾「後繼有人」。

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

「星二代」郭德君從小耳濡目染，跟爸爸郭子乾一樣喜歡表演，他從華岡藝校戲劇科、文化大學國劇系畢業後，就跟高中志同道合熱愛戲劇的同學，一起創立了「乾靖娛樂工作室」從事戲劇創作，他表示，除了舞台劇演出，他們還拍攝短影音，在自媒體IG、TikTok、YouTube、Facebook都有呈現。

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▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

這次《阿明的奇幻旅程》從12月6日演出到8日，前4場郭子乾都到場，8日因人在外縣市工作而缺席，但他仍心繫兒子的演出；郭子乾表示，看到兒子認真且用心製作很感動，因為自己身處藝能界，非常清楚這圈子最辛苦的工作莫過於是做舞台劇的幕前幕後的演職人員。

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

郭子乾透露一部舞台劇的呈現，通常都要排演3個月，每天的排演大都沒有費用，直到演出才能賺取每一場微薄的收入，直呼「我當初剛退伍的時候加入舞台劇的行列，排演3個月沒有收入，演出那1個月演出20場，一場500元，總酬勞1萬元，問題這1萬元是要連同排演3個月加公演這1個月，4個月只賺1萬元，平均每個月2500元，根本養不活自己」。

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

所以，郭子乾看到自己兒子現在也從事舞台劇工作，感嘆除非真正對表演很有熱情，否則實在是很難支撐下去，坦言「看到兒子的辛苦，彷彿看到當初的自己，為了表演藝術而犧牲奮鬥，也就是這句話『千千萬萬個準備，混得片刻的迷人』，或許這就是最佳的註解吧。」

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

郭德君表示《阿明的奇幻旅程》是他們工作室的第二部作品，畢竟是自己的團隊編、導、演出，是同班同學們一起創作，收穫真的滿多，也很有榮譽感，看到觀眾喜歡，他們也開心。郭德君很感謝爸爸郭子乾的全力支持「爸爸前4場都有來，除了坐著當觀眾，也會在前台幫忙接待觀眾，充當我們的門面。他對我說『做，就對了』，他說他如果反對我，就好像是反對當年的自己，因為他自己以前也是從劇場、搬道具進來這圈子的。」

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

不過，清楚光靠舞台劇演出回收困難、收入有限，所以也同步製作短影片，並參與其他影視作品的拍攝，接下來也會加入春河劇團《第三者》的巡演之列。

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

▲郭子乾獨子郭德君主演舞台劇《阿明的奇幻旅程》。（圖／乾靖娛樂工作室提供）

令郭德君覺得可惜的是，這次演出時間完全撞到他的偶像周杰倫的演唱會，身為周董粉絲卻無法到臺北大巨蛋欣賞偶像的演出讓他覺得扼腕，感嘆「我們那時已經選好時間地點，也定了場地，結果隔一個禮拜周杰倫的演唱會時間公布，我們如果取消，訂金無法拿回來，這對我們這樣的小團隊來講影響很大。如果不是因為演出舞台劇，我一定會想辦法去朝聖，這幾天每天演出後回去看別人社群限動都是周董，真的好羨慕，因為周董是我從小到大的童年回憶，他又難得回來台灣開唱，一定要看的啊！」

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郭子乾, 郎祖筠, 周杰倫, 郭德君

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