杜汶澤突曬愛妻田蕊妮裸背照！　「罹癌留疤痕」他揭感人意義：很美麗

記者黃皓瑋／綜合報導

移民台灣的港星杜汶澤，與同為演員的田蕊妮結婚近20年，感情依然十分甜蜜。田蕊妮近期證實患上初期肺腺癌，經手術後痊癒，杜汶澤今（9日）曬出她的裸背照，坦言老婆因手術留下的疤痕可能永遠留下，但他卻認為那是幸運存活的記號，直呼「這些疤痕很美麗」，暖心喊話感動大批網友。

▲杜汶澤與田蕊妮結婚近20年。（圖／翻攝自Facebook／杜汶澤）



杜汶澤透露昨晚幫田蕊妮擦背時，看到醫護人員在手術前幫她畫的，用來對準位置的記號，讓他聯想到在拍戲時，工作人員也會用膠布在地上貼「Mark位」，標記演員移動後應停頓的位置，以避免拍攝時失焦，「Mark位在拍完鏡頭便會撕掉，正如我也幫太太擦掉那些記號一樣，但身上的疤痕可能永遠都在，就算是微創，也是有好幾個洞」。

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▲杜汶澤曬出田蕊妮的沐浴裸背照。（圖／翻攝自Facebook／杜汶澤）



杜汶澤坦言，有感受到妻子覺得術後的疤痕「不是太正面」，不過他卻認為這代表他們的幸運：「哪怕是一大道疤痕，這也代表了我們生命的延續。」並正向表示：「只要僥倖能存活，每天都是賺回來的。」杜汶澤也透露，田蕊妮術後已完全清除癌細胞，「所以這些疤痕很美麗，它們都是我們努力和運氣的『Mark位』，我為它們而驕傲！」並甜蜜直呼：「我的太太，永遠都是第一女主角，無論是舞台上，或者是生命中。」

杜汶澤的貼文一出感動大批網友，短短6小時就吸引超過4萬人按讚。網友們也紛紛留言表示：「我沒看到疤痕，只看到愛」、「謝謝你令其他身上留有疤痕的人換了視覺」、「你們要一直幸福健康喔」。

▼杜汶澤臉書貼文。（翻攝自Facebook／杜汶澤。如遭刪除請見諒）

