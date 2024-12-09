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電影《鬼滅之刃無限城篇》決戰現場曝光！網：上映前一直看掉下去

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《鬼滅之刃》將於2025年推出劇場版三部曲《無限城篇》，9日凌晨推出第2波特報預告，不到12小時已經突破50萬觀看次數。《無限城篇》將於2025年推出，特報預告搶先公開「決戰現場」。

▲▼《劇場版鬼滅之刃 無限城篇》第2波預告公開。（圖／翻攝自X）

▲《劇場版鬼滅之刃 無限城篇》將製作三部曲。（圖／翻攝自X）

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《劇場版鬼滅之刃 無限城篇》將以三部曲方式呈現，第2波特報以鬼舞辻無慘與主公產屋敷耀哉的最後對話開始，鬼舞辻無慘喜歡「完美狀態下永遠不變」，而產屋敷耀哉則強調「人們的想法才是永遠不滅」，特報畫面主要仍是《柱訓練篇》尾聲所有人前去營救主公的名場面，然而全部的人瞬間掉落直往鬼舞辻無慘的大本營「無限城」，觀眾視角呈現無限往下掉落，彷彿沒有盡頭，最後鎹鴉也往無限城方向飛行，而前方發出火紅光芒，第2波視覺海報文案「這裡是決戰現場」，預告大戰即將到來。

▲▼《劇場版鬼滅之刃 無限城篇》第2波預告公開。（圖／翻攝自X）

▲《劇場版鬼滅之刃 無限城篇》第2波視覺海報，文案「這裡是決戰現場」。（圖／翻攝自X）

《鬼滅之刃》特報預告一出，日本X社群討論突破6萬則貼文，迴響依舊熱烈，同時劇場版僅宣布2025年公開，沒有具體的上映日期，還需觀眾持續期待。日網笑虧「真的趕得上電影上映嗎，（預告）9成都是用過的畫面」、「也就是說上映前得一直看炭治郎他們掉下去嗎」、「推測是夏天上」、「至少告訴人是幾月上映啊」、「至少說是哪個季節」。同時也有網友推測，電影三部曲可能會一年播一部。

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