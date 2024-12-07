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網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！　4張票全送癌末粉絲圓夢

記者田暐瑋／綜合報導

周杰倫在台北大巨蛋儘管每場有3.8萬名粉絲能夠進場，仍有大量歌迷未能進場，場外聚集大批粉絲求票，甚至有男粉絲被目擊在場外下跪求票，且前面擺出一疊近百萬的厚厚鈔票，身分被起底是網紅「防彈中年貼弟」，但其實求票的背後真相是為了送癌末粉絲入場，讓人相當感動。

▲網紅送癌末粉絲入場看周杰倫。（圖／翻攝自防彈中年貼弟IG）

▲網紅送癌末粉絲入場看周杰倫。（圖／翻攝自防彈中年貼弟IG）

周杰倫6日演唱會場外拍到有一名男子下跪求票，最引人注意的是他身前擺著一疊厚厚的千元鈔票，總計98萬元，被起底身分是10萬網紅「防彈中年貼弟」，原以為只是單純求票，但其實他是把自己買到的4張票送給周杰倫癌末粉絲及其家屬入場圓夢，還擔心癌末粉絲抵抗力弱，搭乘大眾運輸工具恐被感染，結束後包車親自載對方回家。

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▲網紅送癌末粉絲入場看周杰倫。（圖／翻攝自防彈中年貼弟IG）

▲網紅送癌末粉絲入場看周杰倫。（圖／翻攝自防彈中年貼弟IG）

事實上，這個圓夢計畫是「防彈中年貼弟」和小哥哥艾里一起完成，兩人大手筆贈送門票還兼司機，看到癌末粉絲看演唱會激動痛哭的影片，兩人都感動不已，直呼比自己看到演唱會更開心：「我第一次拍攝拍到差點哭出來，這是一個人發自內心的感動到哭，這個女生是癌末患者，不用懷疑，但我覺得最有意義的是我們做到，讓更多溫暖、更多愛散播出去。」

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防彈中年貼弟, 小哥哥艾里, 周杰倫

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