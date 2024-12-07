AcQUA源少年成軍2年「2成員消失」爆解散危機　團員露面發聲

記者蔡琛儀／台北報導

出道2年的男團AcQUA源少年，因為隊長黃莑茗去當兵、須弘道遠赴美國讀書，剩下林毓家、盧佾暘、李秉諭組成AcQUA源少年子團「 R.Y.G.」，日前推出充滿1970年代的復古迪斯可風格的動感單曲〈Disco Night〉，昨（6日）更選在復古舞廳舉辦記者會，特別邀請「保庇天后」王彩樺站台，她不僅分享舞台表演的急智應變秘訣，更與三位成員同台合跳〈Disco Night〉。

▲AcQUA源少年 R.Y.G.推出新歌，找來嘉賓王彩樺站台記者會。（圖／種子提供）

提及雙方的淵源，林毓家表示兩人有拍同一部電影，只是很可惜在戲中沒有對到戲，「不過私底下有聊天，彩樺姐看到我們都會過來給予鼓勵。」李秉諭表示自己就很喜歡像王彩樺這種個性外向又活潑的女生，認為帶給快樂的情緒價值很重要。

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不過2位團員相繼暫時離團，AcQUA源少年工作停擺一陣子，許多粉絲擔心是不是要解散，李秉諭澄清，表示中間都在準備與籌備音樂作品、學舞，現在終於推出單曲，很感謝粉絲支持跟給予回饋，保證未來會更努力，不會就這樣解散，也透露明年1月黃莑茗就回歸，須弘道則是12月會回來跟他們參與台南跨年晚會。

▲AcQUA源少年 R.Y.G.推出新歌〈Disco Night〉，充滿復古風情。（圖／種子提供）