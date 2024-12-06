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直擊／周杰倫無預警「出賣林書豪私密片」　3.8萬人全看光...他臉紅了

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）今晚在台北大巨蛋開唱，台下眾星雲集，好友林書豪還帶著老婆前來，不料卻在現場被周董考唱歌，「林書豪欸，大家想聽他唱歌嗎？平常都是看你打籃球。」林書豪原本緊張婉拒，卻被周董當眾在大螢幕出賣私下唱〈晴天〉，五音不全的影片給全場3.8萬人欣賞，笑翻全場。

▲▼林書豪和老婆來看周杰倫演唱會。（圖／讀者提供）

▲▼林書豪被周杰倫出賣私下唱歌影片。（圖／讀者提供、杰威爾提供）

▲▼周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會。（圖／杰威爾提供）

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周董虧說：「這〈晴天〉有他自己的味道，那時我開玩笑說，你來演唱會真的唱下，大家比較少聽你唱歌，他很認真，還寫一段歌詞，要不要聽一下？」最後林書豪還是被凹成功，當眾在現場唱了〈晴天〉，讓他緊張到臉都紅了。

結果周董直呼：「林書豪已經掰掰了，掰掰，我覺得你還是打籃球比較好，讓全場再度大笑，周董還逼問坐在旁邊的動力火車：「你覺得林書豪唱歌怎麼樣？」尤秋興含蓄說：「呃，很難說。」

▲▼孫燕姿來看周杰倫。（圖／讀者提供）

▲孫燕姿和周杰倫鬥嘴超幽默。（圖／讀者提供）

此外，孫燕姿今天也難得現身台北，前來欣賞周董大巨蛋演唱會，周董當眾翻舊帳：「我們算同期出道的，（金曲）新人獎就被她拿走了。」孫燕姿笑說：「你每次都會提醒我拿走你的第一次。」周董幽默說：「你獎座在家嗎？如果不要可以給我。」孫燕姿立馬大喊：「我要好不好！」互動超逗趣。而「男神」瘦子今天帶著老婆一起前來，還當眾放閃：「我今天就是來談戀愛的。」

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周杰倫, 林書豪, 孫燕姿

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