ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《海洋奇緣2》迪士尼年末壓軸動畫！可可怪驚喜回歸　中文版配音必看

文／人物誌

迪士尼動畫電影《海洋奇緣2》於11月28上映全臺各大戲院，首集為男、女主角獻聲的巨石強森（Dwayne Johnson）與奧莉伊卡拉瓦爾侯（Auliʻi Cravalho），再度攜手合作，展開一段從玻里尼西亞出發的海洋冒險故事。中文版的部分，主角「莫娜」由布農族歌手Makav真愛配音、半神人「毛伊」由排灣族歌手Matzka配音，再加上阿爆為全新反派「瑪丹姬」獻聲，中文版更有其必須一看的理由。

故事設定在《海洋奇緣》莫娜與毛伊展開首次冒險航程的三年後，成為「領航人」的莫娜肩負尋找未知島嶼的重責大任。一日，莫娜在儀式上受到祖先的指引，必須去尋找Motufetu來連結飄散八方的人類，並試圖破解Nalo的詛咒；為了確保任務的順利進行，莫娜集結了一批船員，準備深入危機四伏的陌生水域，不惜賭上將會一去不返的風險。

▲《海洋奇緣2》睽違八年的推出必然是迪士尼粉絲期待的事。（圖／迪士尼影業，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

結合波利尼西亞的樂器、信仰，一同認識神秘的南太平洋文化

《海洋奇緣2》故事發生在文明出現之前的波利尼西亞，而所謂的「波利尼西亞」，是位於南太平洋，由諸多島群所構成的三角地帶，其中包含夏威夷、紐西蘭、薩摩亞、復活節島等知名島群。與前作相同，本片融入了波利尼西亞文化的音樂元素，像是鼻笛和木鼓的音色，搭配現代流行音樂的編曲，唱出富有南太平洋風情的迪士尼歌舞曲風。

除了音樂的使用，主要角色的命名亦與地方信仰相關。毛伊（Māui）在毛利神話中，作為一位文化英雄、機靈的惡作劇者，兼具智慧與超凡的力量，並擁有化身其他動物的能力；全新登場的反派人物瑪丹姬（Matangi），原型並非波利尼西亞神話中的人物，而是印度教中的女神，掌管語言、音樂、知識與藝術的她，在片中提點莫娜務必開拓屬於自己的路線。

此外，《海洋奇緣》首集推出時，便推出夏威夷語、毛利語、大溪地語配音的版本，續集則更是新增薩摩亞語的配音，強調動畫在地化的迪士尼動畫工作室，使得動畫得以保留更純粹的地方特色，日後電影上架 Disney+時，不妨可切換配音細心品味。

「可可怪」驚喜回歸，真人版電影推出令迪士尼粉絲引頸期盼

前往尋找Motufetu的旅程中，莫娜與船員們遭遇了嬌小可愛卻剽悍的可可怪，在首集便有登場的可可怪，一直是《海洋奇緣》系列中討人喜愛的小反派。在續集，海上漂泊的可可怪為了回到自己的家鄉，與莫娜攜手合作，甚至為此派出忠心耿耿的戰士上船協助，由莫娜、島民、毛伊、可可怪組成的冒險團隊，使這趟驚險旅程充滿笑料。

因為首集引起眾多觀眾迴響，《海洋奇緣2》睽違八年的推出必然是迪士尼粉絲期待的事；續集最後所釋出的彩蛋，揭示了全系列最終反派的模樣，也為第三集的推出做鋪陳。除了動畫版，迪士尼也已確定真人版的計劃，並決定由毛伊的配音員巨石強森出演真人版毛伊，而莫娜則由來自澳洲的Catherine Laga‘aia出演，預計於2026年上映，以現實的手法呈現經典故事。

《海洋奇緣2》現已上映全台各大戲院，不妨趁著假日帶者小孩前往影廳，一同揚帆前往未知的大海探險吧！

延伸閱讀

《星願》：迪士尼百年紀念大作，經典回歸交織夢想追逐的奇幻旅程

3 部美國動畫電影看環保議題，窺探弦外之音的真實殘酷

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

進入VR體驗燃脂音樂遊戲　成為揮舞光劍的絕地武士

推薦閱讀

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

人物誌, 迪士尼, 動畫, 海洋奇緣2

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳宗憲事業版圖再＋1！砸3000萬開江西餐廳　引進廚師來台：已在交流
  2. 情牽謝欣穎3年爆分手！　王柏傑神隱8天「曬照有亮點」首發文
  3. 女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓！頸椎受傷　躺1個月病逝
  4. 快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關
  5. 女星遇影視寒冬…半年只接一個廣告！　「考到瑜珈證照」打工賺錢
  6. 伍佰上海公演「被無理粉絲喊退票」！　本人微博發聲表態了
  7. 快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開
  8. 坤達遭爆昔《玩很大》選輸小鬼走心！　KID被整痛哭：人生都在這個地方
  9. 劉家昌癌逝　章立衡曝告別式時間「求送最後一程」：兒子送父親應當的
  10. 連署彈劾尹錫悅的「不是姜棟元、孫藝真」！　韓影澄清：同名不同人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366