《海洋奇緣2》迪士尼年末壓軸動畫！可可怪驚喜回歸　中文版配音必看

文／人物誌

迪士尼動畫電影《海洋奇緣2》於11月28上映全臺各大戲院，首集為男、女主角獻聲的巨石強森（Dwayne Johnson）與奧莉伊卡拉瓦爾侯（Auliʻi Cravalho），再度攜手合作，展開一段從玻里尼西亞出發的海洋冒險故事。中文版的部分，主角「莫娜」由布農族歌手Makav真愛配音、半神人「毛伊」由排灣族歌手Matzka配音，再加上阿爆為全新反派「瑪丹姬」獻聲，中文版更有其必須一看的理由。

故事設定在《海洋奇緣》莫娜與毛伊展開首次冒險航程的三年後，成為「領航人」的莫娜肩負尋找未知島嶼的重責大任。一日，莫娜在儀式上受到祖先的指引，必須去尋找Motufetu來連結飄散八方的人類，並試圖破解Nalo的詛咒；為了確保任務的順利進行，莫娜集結了一批船員，準備深入危機四伏的陌生水域，不惜賭上將會一去不返的風險。

▲《海洋奇緣2》睽違八年的推出必然是迪士尼粉絲期待的事。（圖／迪士尼影業，下同）

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結合波利尼西亞的樂器、信仰，一同認識神秘的南太平洋文化



《海洋奇緣2》故事發生在文明出現之前的波利尼西亞，而所謂的「波利尼西亞」，是位於南太平洋，由諸多島群所構成的三角地帶，其中包含夏威夷、紐西蘭、薩摩亞、復活節島等知名島群。與前作相同，本片融入了波利尼西亞文化的音樂元素，像是鼻笛和木鼓的音色，搭配現代流行音樂的編曲，唱出富有南太平洋風情的迪士尼歌舞曲風。

除了音樂的使用，主要角色的命名亦與地方信仰相關。毛伊（Māui）在毛利神話中，作為一位文化英雄、機靈的惡作劇者，兼具智慧與超凡的力量，並擁有化身其他動物的能力；全新登場的反派人物瑪丹姬（Matangi），原型並非波利尼西亞神話中的人物，而是印度教中的女神，掌管語言、音樂、知識與藝術的她，在片中提點莫娜務必開拓屬於自己的路線。

此外，《海洋奇緣》首集推出時，便推出夏威夷語、毛利語、大溪地語配音的版本，續集則更是新增薩摩亞語的配音，強調動畫在地化的迪士尼動畫工作室，使得動畫得以保留更純粹的地方特色，日後電影上架 Disney+時，不妨可切換配音細心品味。

「可可怪」驚喜回歸，真人版電影推出令迪士尼粉絲引頸期盼



前往尋找Motufetu的旅程中，莫娜與船員們遭遇了嬌小可愛卻剽悍的可可怪，在首集便有登場的可可怪，一直是《海洋奇緣》系列中討人喜愛的小反派。在續集，海上漂泊的可可怪為了回到自己的家鄉，與莫娜攜手合作，甚至為此派出忠心耿耿的戰士上船協助，由莫娜、島民、毛伊、可可怪組成的冒險團隊，使這趟驚險旅程充滿笑料。

因為首集引起眾多觀眾迴響，《海洋奇緣2》睽違八年的推出必然是迪士尼粉絲期待的事；續集最後所釋出的彩蛋，揭示了全系列最終反派的模樣，也為第三集的推出做鋪陳。除了動畫版，迪士尼也已確定真人版的計劃，並決定由毛伊的配音員巨石強森出演真人版毛伊，而莫娜則由來自澳洲的Catherine Laga‘aia出演，預計於2026年上映，以現實的手法呈現經典故事。

《海洋奇緣2》現已上映全台各大戲院，不妨趁著假日帶者小孩前往影廳，一同揚帆前往未知的大海探險吧！

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