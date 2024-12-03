ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉家昌驚傳辭世「最後PO文曝光」　哀訴心願：再唱〈我是中國人〉

記者蔡宜芳／綜合報導

83歲音樂人劉家昌3日驚傳離世，消息震驚各界。而他在去年因病動手術後身形暴瘦，也鮮少露面，最後一則社群貼文停留在今年7月1日。

▲▼劉家昌驚傳辭世「最後PO文曝光」：再唱〈我是中國人〉。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

▲劉家昌驚傳辭世。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

劉家昌在7月時曾於微博發出一篇長文，向中紀委（中央紀律檢查委員會）求助，他表示自己從事音樂工作已有六十多年，創作了近三千首作品，人生最後的願望是能夠「落葉歸根」，回到祖國建立一個文化藝術小村。劉家昌透露，早在十四年前他就在香港開始計劃這件事，並得到了華人慈善家邵逸夫夫人的支持，選擇在道教發源地鷹潭龙虎山進行這個計劃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉家昌進一步說明，當時當地政府希望以外資投入，他便在香港用家人名字成立了三個空殼公司，隨後將全部資料帶到中國，以自己名字獨資登記，成立了朋德酒店華泉小村。他提到，這個過程長達十四年，期間也得到了慈善家王永慶家族的資源支持，才有了今天的成績。然而，十四年前他已經離婚，家人的名字早已拿掉，但現在對方請了律師凍結他的公司。

劉家昌指控對方根本是「司法黃牛」，一系列行為讓他無法忍受，「在疫情我們都不能回國，把我公司十四年帳本全部沒收，一個小會計被嚇得哭了一夜，第二天打死不幹了。公安在沒收帳本時，我們唯一合法公章都在保險箱，公安跳過去把我的公司暗中凍結了。」

劉家昌在文章的最後提到，希望中紀委能出面協助釐清，並說道：「我今年83歲，還能要求什麼？只希望我死的時候，大家再理直氣壯唱一次〈我是中國人〉。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

《甄嬛傳》主演時隔14年再合體！　「集體吃防腐劑」見面哭一片

推薦閱讀

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

舒華「低胸煮飯」穿超辣！解放細肩帶…身材太兇全被拍 震撼22萬人

舒華「低胸煮飯」穿超辣！解放細肩帶…身材太兇全被拍 震撼22萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉家昌

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 許光漢公開擇偶條件！　飛東京「2天拍20小時外景」敬業過程曝光
  2. 劉子千5年前改姓「章」　劉家昌「最後貼文痛罵家人」：改姓幽默
  3. 人前恩愛！劉家昌實瞞離婚28年　甄珍吐心酸：想給劉子千完整的家
  4. 舅舅是劉家昌！高怡平聞憾事震驚「20年沒聯絡」　悲痛發聲：我很愛他
  5. 56歲蕭薔內臟脂肪只有1！　右肩疼痛就醫「全身健檢」結果超驚人
  6. 劉家昌傳癌逝！曾政大輟學「創作3千首歌」　陳昇評：在我心中是神
  7. 炎亞綸第一次公開「發長文護愛」後首露面！　親揭另一半心情
  8. 賈永婕直播落淚…露面吐轉職風波！　蔡淑臻公開放閃185cm男友
  9. 劉家昌昔翻臉前妻「再轟兒不孝」　切割章立衡：不姓劉不能拿錢
  10. 劉家昌驚傳辭世「最後PO文曝光」　哀訴心願：再唱〈我是中國人〉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366