劉家昌驚傳辭世「最後PO文曝光」　哀訴心願：再唱〈我是中國人〉

記者蔡宜芳／綜合報導

83歲音樂人劉家昌3日驚傳離世，消息震驚各界。而他在去年因病動手術後身形暴瘦，也鮮少露面，最後一則社群貼文停留在今年7月1日。

▲劉家昌驚傳辭世。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

劉家昌在7月時曾於微博發出一篇長文，向中紀委（中央紀律檢查委員會）求助，他表示自己從事音樂工作已有六十多年，創作了近三千首作品，人生最後的願望是能夠「落葉歸根」，回到祖國建立一個文化藝術小村。劉家昌透露，早在十四年前他就在香港開始計劃這件事，並得到了華人慈善家邵逸夫夫人的支持，選擇在道教發源地鷹潭龙虎山進行這個計劃。

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劉家昌進一步說明，當時當地政府希望以外資投入，他便在香港用家人名字成立了三個空殼公司，隨後將全部資料帶到中國，以自己名字獨資登記，成立了朋德酒店華泉小村。他提到，這個過程長達十四年，期間也得到了慈善家王永慶家族的資源支持，才有了今天的成績。然而，十四年前他已經離婚，家人的名字早已拿掉，但現在對方請了律師凍結他的公司。

劉家昌指控對方根本是「司法黃牛」，一系列行為讓他無法忍受，「在疫情我們都不能回國，把我公司十四年帳本全部沒收，一個小會計被嚇得哭了一夜，第二天打死不幹了。公安在沒收帳本時，我們唯一合法公章都在保險箱，公安跳過去把我的公司暗中凍結了。」

劉家昌在文章的最後提到，希望中紀委能出面協助釐清，並說道：「我今年83歲，還能要求什麼？只希望我死的時候，大家再理直氣壯唱一次〈我是中國人〉。」