宇宙人20週年荷包賺滿！狂歡新北歡樂耶誕城　跨年趕場雙北

記者吳睿慈／台北報導

金曲樂團宇宙人聲勢持續攀升，今年迎來成團20週年的重要里程碑。他們以《α：回到未來》20週年演唱會，在短短4個月內強勢攻佔台北與高雄雙巨蛋，接下來他們還要參與新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」、更在重頭戲跨年夜雙北趕場，分別登上「閃耀新北 1314跨河煙火」與「2025台北最High新年城跨年晚會」，用音樂陪伴歌迷迎接新的一年。宇宙人表示：「謝謝各地歌迷陪我們度過20週年，明年請繼續陪我們『宇宙』下去！」

▲宇宙人20週年行程滿檔。（圖／相信音樂提供）



宇宙人日前與麋先生合作的單曲〈你在哪裡〉廣受好評，不僅入選 Apple Music 2024 百大最佳歌曲，還成為實境節目《老少女奇遇記2》的主題曲，MV更寫下近百萬觀看次數，掀起話題熱潮。近期，宇宙人攜手澳洲復古樂團Parcels推出全新單曲〈Leave Your Love〉，引發樂迷驚喜與熱烈迴響。Parcels曾獲得法國傳奇電子音樂組合Daft Punk的青睞，擅長以復古Disco和Funk曲風俘獲人心，而這也是宇宙人喜愛的樂團之一。此次合作讓宇宙人非常興奮，直呼：「感謝宇宙的力量！」

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宇宙人透露，這次合作的契機源於Parcels曾到台北演出，他們分享：「我們和落日飛車的浩庭一起腦力激盪，特別用閩南語改寫歌詞，過程既好玩又充滿愛。」這首充滿創意與情感的單曲深受歌迷喜愛，歌迷盛讚宇宙人在音樂中加入了「魔法」，讓這首歌充滿無限魅力，令人一聽再聽，欲罷不能。今年是宇宙人成團 20 週年的重要時刻，意義非凡，不僅與日本「神級創作才子」Suga Shikao 攜手合作，也與澳洲樂團 Parcels共同創作，展現橫跨語言的音樂實力與創作魅力。

▲宇宙人接下來要狂歡新北歡樂耶誕城，接著跨年來趕場雙北。（圖／相信音樂提供）



宇宙人人氣持續高漲，幾乎每週都活躍於各大音樂節，還出席時尚品牌活動。他們也在音樂之外展現多元魅力：小玉挑戰擔綱戶外音樂實境節目《Let's Camping 來去露營吧》的主持人，與日本匠人、達人一同體驗露營生活，深深愛上這份自然樂趣；他還首次參與舞台劇《妳歌》的演出，展現與專業演員的精彩互動。方Q則專注經營自創品牌「Picco Straps」，親自上陣拍攝形象廣告與產品開箱影片，展現品牌熱忱與個人風采。更多宇宙人活動近況，請密切關注宇宙人、相信音樂官方臉書粉絲專頁及官方微博、微信公眾號。