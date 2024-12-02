孔劉、劉仁娜《鬼怪》金氏兄妹合體　親口劇透《魷魚遊戲2》畫片男登場

文／妞新聞

「跟你在一起的時光都很耀眼，因為天氣好，因為天氣不好，因為天氣剛剛好，每一天都很美好。」經典神劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》大結局已經滿8年，劇中飾演韓國古代大將軍金信的「孔劉」，近日帶著新作品《一箱情緣》回歸愛情劇，搭檔「浪漫羅曼史女王」徐玄振上演19禁親密互動，不過在締結契約婚姻之前，他最近先去看妹妹啦。

▲孔劉搭檔徐玄振，新劇《一箱情緣》已上線。（圖／Netflix）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孔劉。（圖／IG@management_soop）

孔劉近日出演「劉仁娜（劉寅娜）」的YouTube 電台節目《You in Radio（유인라디오）》，在《鬼怪》中飾演金信妹妹金善、轉世後叫做Sunny的她，「金氏兄妹」睽違已久同框掀起熱議。

▲韓劇《鬼怪》。（圖／naver）

▲劉仁娜的YouTube 電台節目《You in Radio（유인라디오）》（圖／Youtube／유인라디오，下同）

一開場就就穿越回2016年劇中，劉仁娜「炸雞店闆娘上身」以Sunny口吻叫了一聲「哥哥」，問他是不是應徵打工，孔劉也還原金信語氣，搭配《鬼怪》經典O.S.T一放，讓大批資深劇迷喚起回憶，不過在身為有永遠的兄長的孔劉，暖心表示：「只要是仁娜說話，哪怕是沒有要宣傳作品也會來」之後，氣氛似乎漸漸飄出粉紅泡泡…？

孔劉誇讚劉仁娜『是很聊得來的人』，劉仁娜也表示：「雖然歐巴粉絲很多，但是過去這48個小時，沒有人比我想著孔劉的次數更多」，讓孔劉又驚又喜直球反問：「是喜歡我嗎？」妹妹劉仁娜零否認，秒認證『48小時陷入了愛情』，意外的粉紅色火花，讓韓網敲碗下次挑戰演情人。

《魷魚遊戲》「畫片男」狼狽幕後公開

第二季親口小劇透

除了Netflix新劇《一箱情緣》，孔劉在爆紅影集《魷魚遊戲》中飾演的「畫片男」也會在第二季回歸，即將在12月26日上架，他稍稍劇透：「這個神秘角色會比第一季描述得更多，也會以更親切的登場」，不過在戲中游刃有餘的跟參賽者玩畫片，幕後的孔劉其實超狼狽，他抱怨：「穿著西裝在體感溫度38、39度的戶外拍攝，全身到內衣褲都被汗浸濕了！」曝露出真實的拍攝秘辛，阿啾西的兩部作品都不要錯過喔。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

徐玄振結婚孔劉戲外卻突「告白小10歲男星」！直球甜喊理想型是你，狂撩：好性感

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！