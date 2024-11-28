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阿爆《海洋奇緣2》當魅惑反派　Matzka自豪：原住民和毛伊DNA更接近

記者蕭采薇／台北報導

迪士尼動畫《海洋奇緣2》力邀「金曲怪物新人」Makav真愛 、Matzka、以及金曲歌后ABAO阿爆為電影配音獻唱。Matzka再次回歸為「毛伊」獻聲，被問是否有認為帥度可以超越巨石強森，他笑說：「沒有說更帥，但我本身帶有族語口音，是創造出台灣的毛伊。」Matzka也自豪，台灣原住民和毛伊有更相近的DNA。

▲影劇 海洋奇緣2 首映記者會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲（左起）Matzka、Makav真愛和阿爆，為《海洋奇緣2》獻聲。（圖／記者謝婷婷攝）

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三人27日齊聚參與《海洋奇緣2》電影首映，Makav現場演唱主題曲《航向遠方》，清亮嗓音讓現場為之動容。Makav獻出配音處女作，坦言「興奮又緊張」，幸虧有Matzka和阿爆的加入，讓她安心不少。她也笑說，一開始還沒抓到感覺，進度緩慢：「我第一天甚至錄不完一頁。」

阿爆則聲演的神祕妖姬角色「瑪丹姬」，將為這場海洋冒險增添不一樣的魅惑，她頂著華麗的假髮出席，笑說是要「增添一點魅惑的DNA」，配音時也噴上「魅惑的香水」。儘管已是金曲歌后，但演唱迪士尼動畫的主題曲，仍讓阿爆直呼：「超難啊，會一下低沉一下超高音，而且近年比較少唱中文，咬字要練習一下，那首歌叫《迷途》，我真迷到不行。」

▲影劇 海洋奇緣2 首映記者會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲Makav現場演唱主題曲《航向遠方》。（圖／記者謝婷婷攝）

Matzka第一集為「毛伊」配音，就讓許多觀眾大讚是「完美選角」。不過說到動畫角色，他其實最喜歡《灌籃高手》的宮城良田，Matzka表示看過電影後就深陷其中，至今還是會時不時打開Disney+重複回味，「他不是天才，卻可以為了喜愛的事物用盡全力，讓自己成為必然的正選。其實毛伊也是阿，他有他的困境，但可以不遺餘力的為目標奮鬥，我希望粉絲們也可以從我身上感受到這股正能量。」

▲Makav、Matzka，和米奇米妮驚喜現身探訪臺大兒醫為病童圓夢。（圖／迪士尼提供）

▲Makav、Matzka，和米奇、米妮，驚喜現身探訪臺大兒醫為病童圓夢。（圖／迪士尼提供）

而同一天稍早Makav與Matzka也共同出席迪士尼兒童醫院計畫，於開幕活動擔任勇敢大使，為病童們鼓舞打氣。已是人父的Matzka，分享要帶女兒看病，常常得用哄的，或是用糖果威逼利誘。而Makav看到壁畫、動畫小卡直呼可愛，「我會想要常來這邊看看。」《海洋奇緣2》28日正式上映。

 

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