金馬獎／《白衣蒼狗》奪最佳新導演！　他上台突提1要求

記者王靖淳／綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日晚上在台北流行音樂中心登場，許多電影人齊聚一堂，由女星楊千霈領軍徐鈞浩、王渝萱擔任紅毯主持人，劉冠廷擔任頒獎典禮主持人。《A面:我的一天》拿下最佳劇情短片、《白衣蒼狗》拿下最佳新導演獎。

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▲最佳劇情短片獎⼀《A面：我的一天》。（圖／翻攝自MyVideo）

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導演温景輝上台領獎時表示：「謝謝金馬獎，謝謝評審，謝謝兩位製片、編劇。謝謝我所有的前輩朋友，謝謝我的家人，謝謝我的老婆小孩。」女星張寗在上台時感性謝謝導演，「他讓感覺我是個演員之外，也是這個短片的一分子，這部短片也像是我的孩子一樣，謝謝大家。」

《A面：我的一天》劇情描述小男孩阿飛的暑假即將結束，但仍有一個錄音作業「我的一天」尚未完成，為了趕緊補救，他請印度籍的媽媽幫忙一同錄音。這個作業不但錄下印度華僑移民的真實故事，也錄下這位母親用心良苦的另一面。

▲頒獎人關家永、王慶。（圖／翻攝自MyVideo）

以電影《白衣蒼狗》拿下最佳新導演獎的尹又巧與曾威量，在上台領獎致詞時表示：「謝謝評審，謝謝金馬獎，我覺得一個新導演是承蒙很多人的努力，請導播幫我拍台下，我覺得這部片想要跟劇組大家講，我們做了一部很艱難的片，這部片也完全打開何謂一部台灣電影的定義，承蒙很多人，讓我們可以走到今天。謝謝新電影的每位前輩們，撼動了在南洋的我，帶領我到這塊島嶼創作，謝謝電影。」

▲最佳新導演獎⼀曾威量、尹又巧《白衣蒼狗》。（圖／翻攝自MyVideo）

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