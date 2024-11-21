2025灶腳大賽開打！頌樂加入戰局1月登台　「動漫界伍佰」同日開唱

記者吳睿慈／台北報導

灶腳大賽還沒結束！韓星2024年頻繁來台，粉絲自主掀起「灶腳大賽」，MAMAMOO與Super Junior爭取冠軍，新的一年即將開始，隨著圭賢還有SJ D&E公開訪台資訊後，頌樂搶走MAMAMOO隊內頭香即將在2025年1月12日來到Legacy TERA舉辦專場活動，門票即將於11月30日開賣。

▲2025灶腳大賽開打，頌樂加入戰局1月12日登台會粉絲。（圖／希林國際Chillin International提供）



MAMAMOO隊長頌樂剛結束個人首次亞洲巡迴演唱會《Solar 2nd CONCERT [COLOURS]》，時隔半年又將來臺與容順 （官方粉絲名）相會。她以「TALK CONCERT」（聊天演唱會）的方式來台，不同於以往大眾熟悉的演出形式，將會以直率的口吻講述過去從未公開過的各種故事與花絮。

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頌樂2025年1月12日專場活動預計在Legacy TERA舉辦，門票於30日上午11點在拓元售票系統全面開賣，票價為分為4980元、3980元，凡購票者皆可獲得獨家小卡一張（獨家小卡兩場次不同），VIP區除了可全區歡送外，於12月30日前購票且未退票者，還有機會抽一對一合照、一對10人團體合照等其他福利。

▲「動漫界伍佰」福山芳樹也在1月12日同日開唱。（圖／好玩國際文化提供）



韓星一組組接力訪台，日星也沒落後。動漫界人氣創作歌手福山芳樹，同樣即將於1月12日在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO舉辦個人演唱會。他被台灣歌迷稱為「動漫界伍佰」，他過去受訪時曾表示「非常喜歡台灣，來台灣的次數應該是除了去東京、大阪、名古屋以外，另一個最常去的地方了，因此對於明年在台的個人演唱會很期待」。福山芳樹演唱會門票30日上午11點在遠大售票系統正式開賣。