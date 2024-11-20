ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《飢餓遊戲》8週年了！粉絲暗指王仁甫「奸詐」！　他秒甩鍋推給峮峮

記者孟育民／台北報導

中視綜藝節目《飢餓遊戲》本周日（24日）播出八週年特別企劃最終回，主持群再度分成兩隊人馬，王仁甫、蔡黃汝前往台中、新竹；孫協志、許孟哲、峮峮則到桃園、新北、台北，沿途繼續與各地粉絲同樂，難得和粉絲近距離一起錄影，王仁甫趁機問粉絲最喜歡節目的哪個環節，粉絲則透露很愛看五位主持人的互動，不管是溫馨還是奸詐，都覺得好笑，而「奸詐」一詞感覺就是在說王仁甫，但王仁甫卻不認還甩鍋：「峮峮的確很奸詐。」

▲▼《飢餓遊戲》五位主持人與粉絲大合照。（圖／中視提供）

▲《飢餓遊戲》五位主持人與粉絲大合照。（圖／中視提供）

製作單位還設計由粉絲負責闖關，沒有成功就讓主持人接受懲罰，包括「撕腿毛貼布」、「電擊筆」、「穿健康步道鞋跳繩」、「畫臉」、「交互蹲跳」等魔鬼懲罰，這讓主持群極度抗拒，想藉粉絲的意見改變遊戲規則，像是在台中時，王仁甫就試探性問粉絲：「想看我們被懲罰的請舉手。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到許多粉絲都舉手，還說希望看到主持群餓肚子或受罰，這反應出乎王仁甫意料，便賭氣地對著粉絲說：「那你被淘汰了。」眼見無法逃避，王仁甫乾脆要粉絲一起體驗「交互蹲跳」，而第一次參加錄影的粉絲試了才發現比想像中難：「這些懲罰沒暖身，真的會炸裂。」

▲▼《飢餓遊戲》五位主持人與粉絲大合照。（圖／中視提供）

▲許多粉絲想看王仁甫被懲罰。（圖／中視提供）

另一關製作單位拿出「電擊筆」，蔡黃汝一看崩潰直喊：「我真的不敢。」同樣也很怕的王仁甫則找粉絲一起壯膽，兩人約好一起按下電擊筆，結果兩人竟都「假按」，意外有默契，眾人不禁笑稱：「這位不愧是王仁甫的忠實粉絲。」幾輪過後，王仁甫慢慢克服被電障礙，乾脆超額「儲值」電擊次數。

▲▼《飢餓遊戲》五位主持人與粉絲大合照。（圖／中視提供）

▲蔡黃汝見「電擊筆」崩潰了。（圖／中視提供）
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

大根親自致電小優「雙方對質爆料」！　老闆吳宗憲出手協調：有點誤會

大根親自致電小優「雙方對質爆料」！　老闆吳宗憲出手協調：有點誤會

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

陳明真暴瘦現身醫院傳健康出狀況　親友全封口…經紀人低調回覆

快訊／納豆求婚女友依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命

快訊／納豆求婚女友依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨家／大根出面談小孩　這次不忍了：爆料的就是她！

王仁甫女兒18歲了！解放低胸「美腿被看光」 一轉身…大面積挖空激辣

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐…7年前捲入喋血亂鬥事件

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」！張書豪：蠻衝擊的

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」！　小優正面回應：誤會我了

林千又被施暴分手9月「要結婚了」！甜PO無名指被套牢 未婚夫身分曝

大根親自致電小優「雙方對質爆料」！　老闆吳宗憲出手協調：有點誤會

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

獨家／林千又未婚夫竟然是史丹佛博士　婚宴地點曝光選在這地方

大根爆當爸情史被挖！5年情斷舞蹈老師再分手愷愷…無縫接軌空姐

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

飢餓遊戲, 峮峮, 王仁甫, 蔡黃汝, 許孟哲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 2025年運勢出爐！命理直播主分析「女性影響較大」　屬猴要注意健康
  2. 豔星唐德惠禁慾7年出家！　與三太子「討價還價」打契約：不再行男女之事
  3. 鳳梨辣妻放閃「一直在熱戀期」！　恩愛日常全說了：像剛在一起
  4. 國際兒童人權日　劉品言續任好鄰居公益大使籲寒冬送愛暖兒童
  5. 鈕承澤性侵女助理遭判4年　三度申請假釋遭駁回
  6. 蔡阿嘎收知情人提醒「注意人身安全」：有人搞小動作！　舉報內容曝
  7. 拍電影太窮！吳君如大方出借私服、愛馬仕包　劇組壓力超大怕刮花
  8. 阿信霸氣「當4.5萬人面前1舉動」　阿弟羞到臉紅：沒想到力氣這麼大
  9. 坎城獲獎跳過陸片抽籤　《狗陣》彭于晏頂光頭春節亮相
  10. 美魔女歌手自爆「43歲還是處女」！　堅守盤絲洞當蜘蛛精：纏住不得了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366