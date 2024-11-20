《飢餓遊戲》8週年了！粉絲暗指王仁甫「奸詐」！　他秒甩鍋推給峮峮

記者孟育民／台北報導

中視綜藝節目《飢餓遊戲》本周日（24日）播出八週年特別企劃最終回，主持群再度分成兩隊人馬，王仁甫、蔡黃汝前往台中、新竹；孫協志、許孟哲、峮峮則到桃園、新北、台北，沿途繼續與各地粉絲同樂，難得和粉絲近距離一起錄影，王仁甫趁機問粉絲最喜歡節目的哪個環節，粉絲則透露很愛看五位主持人的互動，不管是溫馨還是奸詐，都覺得好笑，而「奸詐」一詞感覺就是在說王仁甫，但王仁甫卻不認還甩鍋：「峮峮的確很奸詐。」





▲《飢餓遊戲》五位主持人與粉絲大合照。（圖／中視提供）

製作單位還設計由粉絲負責闖關，沒有成功就讓主持人接受懲罰，包括「撕腿毛貼布」、「電擊筆」、「穿健康步道鞋跳繩」、「畫臉」、「交互蹲跳」等魔鬼懲罰，這讓主持群極度抗拒，想藉粉絲的意見改變遊戲規則，像是在台中時，王仁甫就試探性問粉絲：「想看我們被懲罰的請舉手。」

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沒想到許多粉絲都舉手，還說希望看到主持群餓肚子或受罰，這反應出乎王仁甫意料，便賭氣地對著粉絲說：「那你被淘汰了。」眼見無法逃避，王仁甫乾脆要粉絲一起體驗「交互蹲跳」，而第一次參加錄影的粉絲試了才發現比想像中難：「這些懲罰沒暖身，真的會炸裂。」





▲許多粉絲想看王仁甫被懲罰。（圖／中視提供）

另一關製作單位拿出「電擊筆」，蔡黃汝一看崩潰直喊：「我真的不敢。」同樣也很怕的王仁甫則找粉絲一起壯膽，兩人約好一起按下電擊筆，結果兩人竟都「假按」，意外有默契，眾人不禁笑稱：「這位不愧是王仁甫的忠實粉絲。」幾輪過後，王仁甫慢慢克服被電障礙，乾脆超額「儲值」電擊次數。

▲蔡黃汝見「電擊筆」崩潰了。（圖／中視提供）

