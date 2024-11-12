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金馬61表演嘉賓出爐！安溥開唱電影主題曲　魏如萱、黃宣組隊獻聲

記者蕭采薇／台北報導

第61屆金馬獎頒獎典禮將於23日於臺北流行音樂中心登場金曲歌后魏如萱、人氣歌手YELLOW黃宣、靈魂歌姬9m88，三位當紅音樂人近年跨界演出電影，此次受邀擔任表演嘉賓，充滿期待。王若琳、安溥、拉縴人少年兒童合唱團屆時也將登台演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲。近年演而優則導的劉若英，更將獻聲配音，為典禮唸讀所有入圍者名單。

▲金馬61表演嘉賓：魏如萱、YELLOW黃宣、靈魂歌姬9m88、王若琳、安溥、拉縴人。（圖／金馬執委會提供）僅限金馬相關新聞使用

▲魏如萱將再次登上金馬舞台。（圖／金馬執委會提供）

曾在金馬舞台展現精湛歌藝的魏如萱，此次將攜手創作歌手YELLOW黃宣組隊演出，以「造夢的人」為主題，帶來一場別於過往、耳目一新的活潑表演，獻給所有造夢的電影人。這對跨界合作組合，不僅延續了魏如萱過往在金馬舞台上的經典魅力，更注入了黃宣的創新風格，讓觀眾對即將爆發的音樂火花充滿期待。

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▲金馬61表演嘉賓：魏如萱、YELLOW黃宣、靈魂歌姬9m88、王若琳、安溥、拉縴人。（圖／金馬執委會提供）僅限金馬相關新聞使用

▲YELLOW黃宣將與魏如萱組隊演出。（圖／金馬執委會提供）

以《我沒有談的那場戀愛》跨界影壇的9m88戲約不斷，影迷將在金馬名導陳玉勳的新作《大濛》與金馬影后舒淇首執導筒的《女孩》看到她的精彩演出。首度站上金馬典禮舞台的她將重新演繹1937年經典歌舞片《隨我婆娑》的名曲《They Can't Take That Away From Me》，以溫暖的爵士曲調，向逝世影人致上最深的追思之情。

▲金馬61表演嘉賓：魏如萱、YELLOW黃宣、靈魂歌姬9m88、王若琳、安溥、拉縴人。（圖／金馬執委會提供）僅限金馬相關新聞使用

▲靈魂歌姬9m88跨界影壇戲約不斷。（圖／金馬執委會提供）
 
曾三度獲金曲獎肯定的王若琳，首次為電影打造主題曲便以《鬼才之道》入圍金馬，將現場演唱充滿黑色幽默的《鬼才出道》。同樣首度入圍金馬獎的安溥，則將獻唱《女兒的女兒》主題曲《妳怎麼想》， 傾吐母女至深的羈絆。曾巡演國際、屢次登上國家音樂廳的「拉縴人少年兒童合唱團」，亦將以純淨嗓音重現《餘燼》主題曲《北方來的人》。

▲金馬61表演嘉賓：魏如萱、YELLOW黃宣、靈魂歌姬9m88、王若琳、安溥、拉縴人。（圖／金馬執委會提供）僅限金馬相關新聞使用▲金馬61表演嘉賓：魏如萱、YELLOW黃宣、靈魂歌姬9m88、王若琳、安溥、拉縴人。（圖／金馬執委會提供）僅限金馬相關新聞使用

▲王若琳、安溥將演唱電影入圍主題曲。（圖／金馬執委會提供）

此外，今年的金馬盛宴同樣集結多位電影人貢獻所長。除了劉若英為典禮入圍獎項名單配音之外，本屆以《小雁與吳愛麗》入圍最佳美術設計的蔡珮玲，亦受邀擔綱舞台顧問，把關視覺呈現的創意與方向，以及金馬獎典禮御用剪刀手林雍益也將再次操刀每年備受期待的入圍影片集錦。

▲金馬61表演嘉賓：魏如萱、YELLOW黃宣、靈魂歌姬9m88、王若琳、安溥、拉縴人。（圖／金馬執委會提供）僅限金馬相關新聞使用

▲劉若英為典禮入圍獎項名單配音。（圖／金馬執委會提供）

金馬獎最佳劇情片得主楊雅喆、最佳紀錄片得主楊力州，分別為本屆「終身成就獎」得主影星鄭佩佩及攝影師林文錦製作致敬影片。曾與「年度台灣傑出電影工作者」資深噴畫師李錫堅合作過的導演及資深攝影師陳大璞，將與紀錄片導演黃冠鈞合力詮釋昔日工作夥伴的職人精神。

▲金馬61表演嘉賓：魏如萱、YELLOW黃宣、靈魂歌姬9m88、王若琳、安溥、拉縴人。（圖／金馬執委會提供）僅限金馬相關新聞使用

▲拉縴人少年兒童合唱團。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道將於11月23日下午5點30分於臺北流行音樂中心登場，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。

 

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金馬獎, 金馬61, 金馬表演, 安溥, 魏如萱, 黃宣

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