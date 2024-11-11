最正啦啦隊女神第一次健檢！「心臟要追蹤」Yuri驚：以前完全不知道

記者潘慧中／綜合報導

Yuri（陳怡叡）是樂天女孩的一員，有「最正啦啦隊女神」的封號。不時和粉絲分享生活點滴的她11日透露，最近第一次做了全身的健康檢查，沒想到意外發現「心臟有一些需要定期追蹤的地方」。

▲Yuri首次做全身健檢。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



Yuri坦言由於每天都過得很忙碌，加上飲食習慣不規律，其實一直很想做全身的健康檢查，「從小到大還沒做過全身健康檢查」，直到滿29歲的今年才下定決心為自己安排一個從頭到腳的檢查。

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▲Yuri意外發現心臟有需要定期追蹤的狀況。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



沒想到檢查報告出爐後，Yuri意外發現心臟有需要定期回診追蹤的地方，「以前完全不知道」，也藉此經驗提醒粉絲要定期做檢查、更了解自己的身體狀況。

▲▼Yuri有「最正啦啦隊女神」的封號。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）



事實上，Yuri大學時期就加入經紀公司當練習生，除了在棒球場上應援，她自2017年開始便參與多部電視劇的演出，包括《練愛iNG》、《哈囉少女》、《刻在你心底的名字》等，也常受邀參加《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》等綜藝節目的錄製，表現備受喜愛。