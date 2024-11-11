ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

最正啦啦隊女神第一次健檢！「心臟要追蹤」Yuri驚：以前完全不知道

記者潘慧中／綜合報導

Yuri（陳怡叡）是樂天女孩的一員，有「最正啦啦隊女神」的封號。不時和粉絲分享生活點滴的她11日透露，最近第一次做了全身的健康檢查，沒想到意外發現「心臟有一些需要定期追蹤的地方」。

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri首次做全身健檢。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

Yuri坦言由於每天都過得很忙碌，加上飲食習慣不規律，其實一直很想做全身的健康檢查，「從小到大還沒做過全身健康檢查」，直到滿29歲的今年才下定決心為自己安排一個從頭到腳的檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲▼Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

▲Yuri意外發現心臟有需要定期追蹤的狀況。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

沒想到檢查報告出爐後，Yuri意外發現心臟有需要定期回診追蹤的地方，「以前完全不知道」，也藉此經驗提醒粉絲要定期做檢查、更了解自己的身體狀況。

▲▼Yuri有「最正啦啦隊女神」的封號。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

事實上，Yuri大學時期就加入經紀公司當練習生，除了在棒球場上應援，她自2017年開始便參與多部電視劇的演出，包括《練愛iNG》、《哈囉少女》、《刻在你心底的名字》等，也常受邀參加《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》等綜藝節目的錄製，表現備受喜愛。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

推薦閱讀

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

舒華回台被拍「低胸搭高鐵」！0偽裝解放細肩帶 超兇身材全看光

舒華回台被拍「低胸搭高鐵」！0偽裝解放細肩帶 超兇身材全看光

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」　還原私約Yuma時間軸

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔　現是98萬陽光網紅卻翻車

27歲霸總愛上45歲保潔阿姨！陸狗血短劇「長輩砸錢狂看」官方出手管了

直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

啦啦隊女神慈妹「親了」　古曜威3秒戲連拍10次

楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Yuri, 陳怡叡

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 等了9年！戴佩妮重返小巨蛋認「身體出狀況」　病因曝光：不太敢動
  2. 李多慧遭跟拍報警「反被控違規騎車」！　團隊正面回應了
  3. 巨石強森聯手克里斯伊凡「解救聖誕老人」　台灣上映登票房冠軍！
  4. Tommy當小王挨轟敗好感！　網怒洗版刷一排：退出YT
  5. 劉德華久違合作莫文蔚「火爆場面曝光」　港首部輻射災難片開紅盤
  6. 胡瓜砸600萬拍頻道！官方認證「今年成長最快」　拍攝規模不輸節目
  7. 八點檔男星故意「撿路邊紅包」冥婚！　二戰鬼妻助攻事業大成功
  8. T-ara花英姊道歉了！12年前恐嚇成員「劃花妳臉」：怕妹妹做傻事⋯
  9. 王沛語加入民視八點檔！　對戲學長開口「台灣國語」一聽嚇傻了
  10. 「在你記憶裡，什麼是白色恐怖？」　鍾孟宏新片《餘燼》掀熱議

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366