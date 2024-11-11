記者吳睿慈／台北報導

美聲組合晨悠CHENYO成軍10週年，10日在三創Clapper Studio舉辦「我們都別改變」出道10歲演唱會，將10年精華的歌曲都融入這次演出中，從出道作品、讓她們走紅的經典翻唱歌、首張專輯的歌曲到演唱會同名單曲〈我們都別改變〉，展現10年姊妹情深的好默契和歌唱實力。場上，更邀來百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」的成員Ariel和Shine登場，讓歌迷興奮到尖叫連連。

▲晨悠CHENYO出道10週年舉辦演唱會。（圖／索尼音樂提供）



晨悠CHENYO近來閉關練歌，演唱會以出道單曲〈寂寞刮鬍刀〉為揭開序幕，晨悠說：「很開心出道10年能和大家在這裡見面，我們5年前第一次開唱也是在這裡，但當時只有一半的人，今天是滿滿的人。」以悠補充說：「在這一路努力的過程中，可能會迷失方向，今天重回到這個場地，有回到原點、重新啟航的感覺。」後來更一口氣演唱了〈眼淚記得你〉、〈飛鳥和蟬〉、〈想見你〉等動聽歌曲，再加上他們參與選秀比賽一戰成名的〈野子〉，以及去年專輯中的熱門歌曲〈趁著夜色朦朧等你說愛我〉、〈你說得容易〉等，都讓歌迷沈浸在晨悠的動人歌聲中。

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▲▼晨悠CHENYO與欸你這週要幹嘛的Ariel、Shine組成「限定版S.H.E」。（圖／索尼音樂提供）



演唱會來迎來最大彩蛋，百萬訂閱YouTuber「欸你這週要幹嘛」的成員Ariel和Shine驚喜登場，讓歌迷興奮到尖叫連連，姊妹檔Ariel和Shine具有歌唱實力，但自認和音始終唱不好，Ariel笑說：「每次妹妹和音，都以為有鬼在叫，很需要學習。」她們以「限定女團」之姿合唱S.H.E〈戀人未滿〉，讓歌迷開心不已。惟晨則笑稱要帶Ariel和Shine下台繳學費。

演唱會上晨悠搶先演唱的〈幫星星許願〉是影集《妮波自由式》的插曲，同時也是晨悠歌壇之路的寫照，從她們初踏歌壇至今，始終用最真誠的聲音在音樂路上努力，歌迷的支持就如同歌詞所描述，她們曾經是宇宙中那顆還沒被發現的星星，因為大家的喜愛讓「晨悠」這個名字開始閃亮。晨悠CHENYO全新單曲〈幫星星許願〉將在12日正式數位上架。