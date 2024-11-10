樂天女孩下班「被一路跟蹤回家」！查到車牌了 梔梔：等不到道歉

記者潘慧中／綜合報導

梔梔2022年離開味全龍啦啦隊，事隔2年，她2月證實加入樂天桃猿啦啦隊，不時會和粉絲分享生活。10日凌晨看到李多慧被跟蹤的消息時，她有感而發地說：「過了那麼久，我還是等不到一句道歉。」

▲看到李多慧被跟蹤的消息，梔梔回想起可怕往事。（圖／翻攝自Threads／chihchih67.__）



梔梔在Threads透露事情發生某一年在澄清湖應援完球賽，「有人從我下班一路跟蹤我，宵夜、等警衛開門、回家路程甩掉他，而我也查到他的車牌是誰。」

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▲梔梔曾被跟蹤回家。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）



難過的是，即使梔梔當時勇敢發文，仍然沒有人願意相信，「還覺得我炒新聞」，最後換來的是隔了那麼多年，她依舊沒等到一句道歉，「我知道是你，你是不是不知道我早就知道了？」

▲梔梔當時還反被懷疑在炒新聞。（圖／翻攝自Instagram／chihchih67.__）



看到有人懷疑可能是狗仔時，梔梔哭笑不得地說，高雄當時應該沒有狗仔，也不像現在可以用跟騷法來保護自己，「當下真的覺得非常可怕⋯⋯⋯⋯。」

▲梔梔回應粉絲。（圖／翻攝自Threads／chihchih67.__）



梔梔Threads全文：

大概是在某一年澄清湖的球賽

我發了有人從我下班一路跟蹤我—宵夜—等警衛開門—回家路程甩掉他，而我也查到他的車牌是誰

當時沒人相信，還覺得我炒新聞

過了那麼久，我還是等不到一句道歉

我知道是你，你是不是不知道我早就知道了？