一世代連恩佩恩屍檢出爐！「墜樓前恐已昏迷」3人遭起訴

記者黃皓瑋／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne），10月突然在阿根廷首都的1家飯店墜樓身亡，享年31歲。他的屍檢結果於日前出爐，除了證實他死於多處外傷及內出血，報告中也指出他在墜樓前，可能已經處於「半昏迷或完全昏迷」的狀態。目前阿根廷當局則針對該起案件，起訴了3名相關人士。

▲連恩佩恩屍檢結果出爐。（圖／路透）



連恩佩恩在初步屍檢中，被驗出體內含有酒精、粉紅古柯鹼與安眠鎮靜藥物「苯二氮平」，警方也透露他在死前吸食了強烈迷幻藥，猜測他可能是因為幻覺，而自行從陽台跳下。然而據外媒《BBC》報導，他的最終屍檢結果顯示，他在墜樓前可能已經昏迷或半昏迷，證實他並非自行跳樓。

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▲連恩佩恩被驗出體內含有多種藥物。（圖／CFP）

阿根廷檢方也指出，連恩佩恩的墜樓事件中，沒有他人干預的跡象，可能是他在「不知道自己在做什麼」的狀態中，失足摔下陽台。不過檢方在調查過後，仍將當時陪同連恩佩恩的人，以涉嫌提供藥物，以及「因遺棄導致他人死亡」起訴。此外，1位飯店員工及另1個身分未公開的人士，也因涉嫌提供藥物而遭到起訴。

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