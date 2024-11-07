簡嫚書難得露性感「胖5公斤」身材更滿意！　隔10年才健檢驚現問題

記者蕭采薇／台北報導

女星簡嫚書7日出席活動，突破以往尺度難得以性感造型現身，以一襲白色禮服化身為英國皇室貴族小露雪乳，她笑說：「穿得比我結婚還要華麗！」簡嫚書透露五年來因為有刻意透過運動增肌，從原本42公斤增重到47公斤。而近日不少藝人傳出健康亮紅燈，簡嫚書透露上一次健康檢查已經10年。

▲簡嫚書化身英國貴族。（圖／唐寧茶提供）



簡嫚書搭配貴族皇室女伶，弄了一頭優雅長捲髮，她自曝髮型是出自於髮型師老公之手，更笑說：「頭髮是他特別一早弄得，大概用了一個多小時，他很擔心自己的『作品』不夠好，怕我出席活動不好看。」

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簡嫚書更透露髮型師老公對於美感很有自己的想法，甚至對於自己未來打扮成怎麼樣的髮型最適合，「他（指老公）會幫我想我幾歲可以剪怎麼樣的髮型、穿怎樣的衣服，可以讓我的整體比例更好，還有蒐集照片範例幫我設計路線，因為我自己本身沒有太多想法，基本上都欣然接受。」

▲簡嫚書難得小露性感。（圖／唐寧茶提供）

難得小露性感的簡嫚書長期以來都保持「骨感美女」的形象，但她自己則透露其實這的她表示：「大家可能從視覺上覺得我很瘦，但生完小孩後，我這幾年有透過運動來調整，因為隨著年紀變大肌肉量會流失，所以需要常運動來保持。」

注重養身的簡嫚書更透露自己選擇以瑜珈及皮拉提斯來當健身運動，「因為貧血關係，我比較少做有氧，要好好對待自己的身體，多關注自己身上多一點，找到適合自己的方式訓練。」提及貧血問題，她自曝前陣子才去健檢，「距離上一次健康檢查已經十年多，一直有貧血問題，所以要多補充鐵質。」

▲簡嫚書距離上次健檢10年。（圖／唐寧茶提供）

提及今年工作量較去年少，簡嫚書表示：「這樣的狀況跟今年許下的願望，很接近，刻意放慢腳步去生活，給自己一些時間，人生可能很長或很短，只完成眼前目標，時間就過了，達成別人希望的事情，會有一種有此生白來的感覺，所以提醒自己放慢腳步，去想想自己跟小孩還有另一半需要什麼？」她笑說：「基本上暫時跟小孩分開的時間，就有ME TIME感覺。」