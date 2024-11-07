康康娶小18歲嫩妻！　揭婚後真實心聲「不太敢去學校接女兒」

記者孟育民／台北報導

中視綜藝節目《綜藝一級棒》再度邀來台語金曲歌王翁立友，節目以「歌王only you 金曲挑戰賽」為主題，錄影當天，翁立友已經訂好機票要出國演出，在緊湊的行程中，他仍力挺節目，讓主持群相當感動。翁立友不光只是負責評審，更是一連唱了好幾首經典曲目，尤其一開場就以〈尪某緣〉登場，深情嗓音瞬間觸動全場。

▲▼ 《綜藝一級棒》吳俊宏（左起）、許志豪、翁立友、康康、陳怡婷。（圖／中視提供）

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〈尪某緣〉的歌詞是講述夫妻之情，這也引起康康共鳴，他在2011年娶回小18歲的老婆張家霈，分享自己的婚後心情：「我都不太敢去學校接女兒，怕年齡差距太大被誤認成『阿公』。」節目中，歌手輪番演唱〈不能說的秘密〉、〈迷魂香〉、〈堅持〉、〈我問天〉等，陳隨意和吳俊宏一起演唱翁立友的〈堅持〉時，讓原唱大讚老友陳隨意「真的拚了」，康康則開玩笑說，「雖然大家在介紹時都說是一、二十年的朋友，但演唱時兩人一對看，誰都不認輸，都在比誰的音比較長。」許志豪也調侃：「拚成這樣，我好擔心他們兩個在台上會昏倒。」最後主持人更做出一個結論：「這就是演藝圈的明爭暗鬥！」

▲翁立友和陳隨意演唱。（圖／中視提供）



翁立友二登《綜藝一級棒》誠意十足，特別吹奏薩克斯風，還與李子森的中國笛合作演唱〈舊情綿綿〉，中西樂器交融，頗具新意。翁立友也讚李子森不愧是音樂老師，更表示「這段演出已經是小巨蛋開演唱會的水準了」，康康則幽默讚聲：「這一段已經可以讓我們入圍金鐘獎了。」

▲翁立友吹薩克斯風。（圖／中視提供）