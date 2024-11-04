ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉德華承諾會再來！看到「觀眾席有70歲高齡粉絲」　霸氣：我娶妳

記者吳睿慈／台北報導

劉德華（華仔）「今天⋯is the Day」巡迴演唱會2024台北站3日晚間圓滿落幕，雖然一度遇颱風攪局，但天王憑著過人體力和滿滿誠意，3天完成4場演唱會，每場演出都幾近3小時，從開場的〈今天〉到安可的最後一首歌〈真永遠〉，加上和歌迷朋友話家常，他始終元氣滿滿、嗓音也維持在絕佳狀態，沒有絲毫疲態。

▲▼劉德華。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

▲劉德華在台灣一連唱四場，演唱會完美落幕。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

場上，他唱足30首歌，8成以上是現場觀眾耳熟能詳的國語歌曲，讓小巨蛋宛如大型KTV，且每天的場次都有不同變化巧思，例如安可段落的寬版西裝，4場分別換了黃、綠、紅、粉紅不同顏色；除了為台灣粉絲獻唱〈世界第一等〉，每一場點歌都安排不同曲目，從〈我和我追逐的夢〉、〈心肝寶貝〉到3日晚間的〈奉陪到底〉，都是他對歌迷朋友的心聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉德華魅力。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

▲劉德華魅力無窮，從20歲到70歲都有粉絲。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

華仔的魅力老少閒宜、男女通吃，演唱會上他頻問觀眾：「有沒有60多歲的？40歲的？20歲的？」每次總是在「20多歲」獲得最大回應。3日晚間，華仔問：「我想知道這裡年紀有沒有70歲以上的？我總是要找一些年紀比我大的。」結果，一位婆婆站了起來；華仔馬上說：「我娶你。」

▲▼劉德華。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

▲劉德華最後一天演出感性落淚。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

3日來到演出最後一場，也許是台北的最後一夜，劉德華情緒飽滿，對全場歌迷說了4次「我愛你們」；安可的快歌組曲一完，他再次感性分享：「從我第一埸到現在，一開始是非常緊張，因為有一段時間沒開（演唱會），但是每個地方、每個年紀從來沒有放棄過我。我們選擇『今天』做演唱會，因為我們真的要好好過我們的今天；昨天已經過去，明天出現在我們面前的時候，他們的名字叫今天。」

越接近尾聲，華仔哽咽地說：「經過了11年，謝謝你們陪伴了我到今天接下來這首歌就代表了我跟你們⋯⋯〈奉陪到底〉。」淚謝台下的粉絲，告訴他們：「我看得到你，我看得到你。」全場哭成一片淚海，氣氛感性。

▲▼劉德華。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

▲劉德華承諾會再來。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

歌曲結束，華仔用衣袖抹抹自己臉上的淚：「我踏入這圈子30年的時候講了一句話，我當了30年的偶像太簡單了，只要你們愛我就好；現在40年了，你們還是跟當年一樣的愛著我，我會好好的，我會因為你們變得更好，我也希望你們因為我會變得更好。52場演唱會，我們都充滿愛。從第一天〈愛的連線〉， 到現在〈奉陪到底〉，謝謝你們的掌聲。」最後在〈掌聲響起〉跟〈真永遠〉歌聲中，為4場演出劃下句點。

一連唱完4場，劉德華也打趣地問歌迷表示「會想我嗎？可能我明年又來，也不一定；也可能是後年來。」雖沒想明講時間，但寵粉的他，也讓歌迷相信他一定會再訪台。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

五月天花蓮開唱守約回歸！　「免費入場」一次4場時間、地點全公開

五月天花蓮開唱守約回歸！　「免費入場」一次4場時間、地點全公開

哈孝遠遭爆錄外景和民眾起衝突！ 　「飆怒要他滾」導火線曝光

哈孝遠遭爆錄外景和民眾起衝突！ 　「飆怒要他滾」導火線曝光

朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

快訊／蔡淑臻親回《暴走女外科》第2季換角！朱軒洋被爆換王大陸

快訊／蔡淑臻親回《暴走女外科》第2季換角！朱軒洋被爆換王大陸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

五月天花蓮開唱守約回歸！　「免費入場」一次4場時間、地點全公開

哈孝遠遭爆錄外景和民眾起衝突！ 　「飆怒要他滾」導火線曝光

朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

劉德華

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬開砲王定宇嗆：滾回去！我呸
  2. 景甜無預警動手術「病榻照曝光」！磨骨縫韌帶痛爆　認：疼痛超乎預期
  3. 台實力派女星進軍韓國！同台飆戲馬東石、朴炯植　重磅官宣：我在首爾了
  4. 王燦新戲定裝「生日驚喜」　親口回覆對粉絲的承諾
  5. 趙露思拍《珠簾玉幕》水中戲撞礁石受傷！見血還繼續拍　1反應惹心疼
  6. 李政宰情牽財閥女友16年！愛相隨情侶裝現身　高清甜蜜合照曝光
  7. 吳慷仁「確定不參加金馬」打破影帝規則！　金馬回應缺席原因
  8. 知名醫外遇！律師李怡貞「一路追著打」：我是元配也會氣死
  9. 日人氣漫畫家逝世！　新作才連載至第19集…出版社悲痛發訃聞
  10. 趙正平遭指脾氣差又雙面！ 　 梁赫群無奈訴苦「上了賊船」下秒被反擊

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366