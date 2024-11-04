劉德華承諾會再來！看到「觀眾席有70歲高齡粉絲」　霸氣：我娶妳

記者吳睿慈／台北報導

劉德華（華仔）「今天⋯is the Day」巡迴演唱會2024台北站3日晚間圓滿落幕，雖然一度遇颱風攪局，但天王憑著過人體力和滿滿誠意，3天完成4場演唱會，每場演出都幾近3小時，從開場的〈今天〉到安可的最後一首歌〈真永遠〉，加上和歌迷朋友話家常，他始終元氣滿滿、嗓音也維持在絕佳狀態，沒有絲毫疲態。

▲劉德華在台灣一連唱四場，演唱會完美落幕。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）



場上，他唱足30首歌，8成以上是現場觀眾耳熟能詳的國語歌曲，讓小巨蛋宛如大型KTV，且每天的場次都有不同變化巧思，例如安可段落的寬版西裝，4場分別換了黃、綠、紅、粉紅不同顏色；除了為台灣粉絲獻唱〈世界第一等〉，每一場點歌都安排不同曲目，從〈我和我追逐的夢〉、〈心肝寶貝〉到3日晚間的〈奉陪到底〉，都是他對歌迷朋友的心聲。

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▲劉德華魅力無窮，從20歲到70歲都有粉絲。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）



華仔的魅力老少閒宜、男女通吃，演唱會上他頻問觀眾：「有沒有60多歲的？40歲的？20歲的？」每次總是在「20多歲」獲得最大回應。3日晚間，華仔問：「我想知道這裡年紀有沒有70歲以上的？我總是要找一些年紀比我大的。」結果，一位婆婆站了起來；華仔馬上說：「我娶你。」

▲劉德華最後一天演出感性落淚。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）



3日來到演出最後一場，也許是台北的最後一夜，劉德華情緒飽滿，對全場歌迷說了4次「我愛你們」；安可的快歌組曲一完，他再次感性分享：「從我第一埸到現在，一開始是非常緊張，因為有一段時間沒開（演唱會），但是每個地方、每個年紀從來沒有放棄過我。我們選擇『今天』做演唱會，因為我們真的要好好過我們的今天；昨天已經過去，明天出現在我們面前的時候，他們的名字叫今天。」

越接近尾聲，華仔哽咽地說：「經過了11年，謝謝你們陪伴了我到今天接下來這首歌就代表了我跟你們⋯⋯〈奉陪到底〉。」淚謝台下的粉絲，告訴他們：「我看得到你，我看得到你。」全場哭成一片淚海，氣氛感性。

▲劉德華承諾會再來。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）



歌曲結束，華仔用衣袖抹抹自己臉上的淚：「我踏入這圈子30年的時候講了一句話，我當了30年的偶像太簡單了，只要你們愛我就好；現在40年了，你們還是跟當年一樣的愛著我，我會好好的，我會因為你們變得更好，我也希望你們因為我會變得更好。52場演唱會，我們都充滿愛。從第一天〈愛的連線〉， 到現在〈奉陪到底〉，謝謝你們的掌聲。」最後在〈掌聲響起〉跟〈真永遠〉歌聲中，為4場演出劃下句點。

一連唱完4場，劉德華也打趣地問歌迷表示「會想我嗎？可能我明年又來，也不一定；也可能是後年來。」雖沒想明講時間，但寵粉的他，也讓歌迷相信他一定會再訪台。