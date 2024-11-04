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唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報11/4-11/10】

星象影響：冥王衝刺、火星進獅子、火冥對分

冥王魔羯衝刺，天蠍與手足及朋友關係有突破性發展，大型機構、公家機關或年長者的問題爆發，考驗危機處理的應對。火星進獅子，親子關係活絡，影響好壞兩極。眾人享受大型活動的熱烈氛圍，演藝圈各類消息頻傳。火冥對分，當心踩到他人底線，衝突容易放大惡化，參加聚會要注意自身安全。

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▲唐綺陽（圖／大慕影藝提供）

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

12星座個別影響：

牡羊：易被情勒影響事務進度；感情易受騙需小心鑑定

金牛：當心有信心之處反而出錯；感情遇膚淺型對象很惱人

雙子：貴人運欠佳要自力更生；感情上建議別太囉唆

巨蟹：職場上與人角力是浪費力氣；感情問題要直接溝通

天蠍：跳出框架、多點想像力更有發展；感情上放輕鬆玩樂

魔羯：計畫順利進行可放手一搏；感情因工作忙碌而顯無趣

水瓶：貴人提拔但要承受壓力；感情當心口誤說錯話

雙魚：維持現有與創新無法兼顧；感情因固執而僵滯

獅子：人緣好貴人運旺需把握；感情上被周圍人仰慕

處女：能力強而受諸多請託；感情可留意既有的朋友圈

天秤：事業遇強則強激發鬥志；感情上女性會顯露直爽一面

射手：資源到位事業夯、前景發展順遂；感情吸引新桃花

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