陳喬恩摯友逝8年爆遭凌虐身亡「她痛心發聲」！　罕見動怒：太殘忍了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星喬任梁2016年9月16日因憂鬱症輕生離世，得年28歲，怎料過世8年，近日卻爆出關於他的死因是遭凌虐，導致遺體缺手、肚子癟掉，讓親友重新陷入痛苦中。女星陳喬恩和喬任梁是摯友，3日凌晨發文替好友家屬痛心發聲。

▲陳喬恩和喬任梁。（圖／翻攝自微博／陳喬恩工作室、陳喬恩）



喬任梁（Kimi）的死因近日引發熱議，有謠言稱他在一次富二代聚會中被凌虐致死，這一說法引起了巨大爭議，陳喬恩身為他生前摯友，3日凌晨發文呼籲大眾不要再以謠言傷害逝者家屬的感情，並痛斥造謠者，「太殘忍了！請不要傷害他愛的家人朋友們，請讓這個他曾經存在過的世界，能夠給予尊重和體面，請記住他的好。」

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▲陳喬恩連續8年悼念喬任梁。（圖／翻攝自微博／電視劇錦繡緣_華麗冒險）



此外，喬任梁的父母也對外發表聲明，反駁這些關於兒子非正常死亡的謠言，他們表示這是二次傷害，並確認喬任梁是因為憂鬱症離世，當時他們發現喬任梁的手非常腫，因此讓工作人員將兒子的手放在花中；至於照片中喬任梁的肚子和衣服上的愛心，他們說明：「衣服是新的，應該是折疊後留下的痕跡。本身喬寶就很瘦，加上去世後身體的肌肉會鬆弛，腸胃也會清空，肚子看起來就癟了下去。」

