喜歡憲哥還是玉琳哥？　電豹女笑笑大讚威廉沈

記者葉文正／台北報導

台啤永豐雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」於11月1日舉辦簽名會，共計20位電豹女出席。包括「學姐組」隊長小楓、副隊長筱緹、安汝、諺諺、語萱、草莓、紹頤、Yuki、笑笑、Nia、瑄瑄 ; 以及本季「新秀組」魚肉、安娜、喬喬和本季練習生奶糖、小馨、牙牙、思思、仔仔、Petty，颱風過後鐵粉擠爆簽名會現場，展現電豹女高人氣。

▲啦啦隊女神電豹女語萱(左起)、筱緹、安汝、笑笑、小楓。（圖／想想時間有限公司）

因為許多參與見面會的粉絲都是電豹女們在浪Live直播的鐵粉，讓電豹女們彷彿是與認識已久的老朋友見面。安汝早就把粉絲當成朋友，在直播時常分享生活上的瑣事。17歲就在浪Live直播的奶糖感觸更深，感謝粉絲們陪著她長大。

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▲電豹女小楓。（圖／想想時間有限公司）

笑笑也習慣把粉絲當作朋友，透過聊天分享生活中的大小事。近期有粉絲祭出獎勵，鼓勵她一個月直播時數衝到100小時。「等於我一天起床刷牙、練舞等等空閒時間都在直播」。小馨坦言前陣子心情不太好，粉絲們溫暖陪她播完整場，「我們就像是互相陪伴的存在」。紹頤在粉絲面前幾乎毫無保留，「感覺大家比我家人都還清楚我平常在幹嘛」。

▲浪LIVE電豹女全到齊辦簽名會。（圖／想想時間有限公司）

但她們並非一開播就一帆風順，奶糖看過不好的言論或是來直播間亂的人，「我通常會直接踢出，不跟讓自己內耗的人相處」。語萱、Nia和紹頤都遇過粉絲們在直播間吵架，草莓則提到剛開始沒有達標難免喪氣，諺諺更是遇過「空城計」，但她3年來努力不懈，每月直播時數破百，這才培養出死忠粉絲群。

除了直播，多名電豹女也積極參與各大綜藝節目，說到難忘的綜藝前輩，笑笑稱讚沈玉琳總是讓人有很安心的感覺，不用擔心沒笑果，「因為不管我們說了什麼，玉琳哥總是都能接上，不擔心冷場，也一直會cue到我，是位很值得學習的前輩」。

小楓透露，有次上外景節目玩遊戲，「某位前輩叫我直接踩他的臉，只是當下我真的不敢，但前輩強調真的沒關係，還教導我說如果我遇到的前輩說可以那就可以」。語萱、筱緹、草莓不約而同提到吳宗憲，語萱在錄影過程中見識到吳宗憲能屈能伸的主持功力，以及博覽群書般的智慧；Nia被梁赫群的親民感動，感謝他透過聊天緩解她們錄影緊張的心情。

現在的電豹女實力更加多元，安汝認為電豹女的風格沒有定位，風格百變且熱愛表演；小馨也直呼幸運，第一次加入啦啦隊就是這麼有愛的團隊。草莓更提到電豹女全員都有各自的專長，從服裝到編舞都能自己來，笑笑也說正因為隊友們多才多藝才能身兼多職，每位都是斜槓女強人。更難得的是，她們不僅像是全方位女團，更像是溫暖的大家庭，完全不會勾心鬥角。

面對接下來11/30的主場開幕戰演出，紹頤為了隊形編排煞費苦心，要給大家一種「4.0新登場」的感覺，除了啦啦隊彩球，還會搭配走秀模式開場，宣告正式回歸。她今年對於排舞的想法更多，大方預告「每一支舞都會給大家帶來不一樣的感受」。安汝透露新進的學妹們舞蹈實力堅強，這季絕對會讓大家看到舞蹈實力提升的電豹女。小楓同樣掛保證，這季的舞蹈全部由電豹女自創自編，難度全面升級。語萱特別強調筱緹編舞的難度已成為年度之最，從服裝到舞蹈，完全是粉絲們從來沒有感受過的視覺饗宴。原來筱緹把《Rockstar》重編，有信心整體效果無人能敵 。