過海關行李箱突壞「劉德華像救星出現」！1舉動太紳士 郁方愛他25年

記者潘慧中／綜合報導

劉德華1日起在台北小巨蛋連唱4場，暌違11年的台灣演唱會吸引萬名「華嫂」到場，其中也包括郁方。郁方1日在臉書透露，劉德華備受讚賞的不只是外表和事業，更重要的是人品，而這和她25年前在美國機場發生的小插曲有關。

▲郁方近日去看劉德華演唱會。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）



郁方透露25年前剛好有機會與劉德華合拍電影《1999賭俠大戰拉斯維加斯》，當時還是新人的她阮囊羞澀，只買了一個又大又便宜的行李箱同行，原本以為CP值超高，「結果過美國海關的時候，行李的把手突然壞了！」

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▲郁方回憶25年前和劉德華合作的小插曲。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）



眼看導演和工作人員都已過海關，郁方卻因行李過重而搬不動，正手忙腳亂時，「沒有想到，劉德華像救星一樣出現。」她本來以為對方早已過海關，但對方解釋「壓後就是為了確認所有的人都可以安全的出海關」，接著請助理來幫她搬行李。

▲▼郁方相當喜歡劉德華。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）



此時，郁方才驚覺「紳士的品格是一個人最大的教養」，就此崇拜劉德華長達25年，並在這幾天前去看演唱會，「還是一如往常地溫文儒雅，有時候想想這個世界上有那麼多的劉太太，真不是沒有道理！」

郁方臉書全文：

一眨眼，算不算少年？！

一輩子，算不算永遠？！

劉德華就是我們的青春！！！

國中的時候看到他的「楊過」扮相就深深為他著迷！

他的帥氣自成一格

但其實他最吸引人的不只是他的外表，而是他一路以來堅持愛惜羽毛，為自己的事業努力～～～

1999年，當初有個機會和劉德華在美國拉斯維加斯拍電影「1999賭俠大戰拉斯維加斯

（不知道版上有多少人看過？！畢竟已經是2 5年前的事了。）

當時身為新人的我，阮囊羞澀，

我還記得當初為了這個工作買了一個很大又很便宜的行李箱，覺得CP值超高的

結果過美國海關的時候，行李的把手突然壞了

眼看著導演和其他的工作人員都已經過了海關，我卻手忙腳亂在處理我的行李箱

太重了！我根本搬不動

沒有想到，他像救星一樣出現，因為他知道我第一次到這麼遠的地方來，一定心裡面很害怕，哪裡會知道真的出了這個狀況，我說我以為你已經過海關了，他說他壓後，就是為了確認所有的人都可以安全的出海關，然後就請助理來幫我搬行李

那個時候，我就知道紳士的品格是一個人最大的教養！

這麼多年過去了！還是一如往常地溫文儒雅，有時候想想這個世界上有那麼多的劉太太，真不是沒有道理！

今天的演唱會太迷人了！我就不多敘述所有的內容了，相信大家等一下就會被刷版