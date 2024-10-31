才剛奪金鐘獎頻出狀況！女星錄外景遭毒蜂螫　突刺痛傷勢曝光

記者孟育民／台北報導

剛奪得第59屆金鐘『益智及實境節目獎』的《上山下海過一夜》，今晚將推出新企劃了，最新一季五集的「尋寶台灣」，嚴選五條台灣具特色、最值得全世界旅客造訪的旅遊路線，邀請大家一起尋寶台灣。不料，在策馬去紀錄太平洋最美夢幻日出時，卻連續出兩個狀況，第一個是阿傑下馬時竟被馬踢；而艾美在太專心看日出的情況下，腋下突然一陣刺痛，眼看一隻蜜蜂從她的腋下飛出去，艾美說：「My God！ 當下好燒，還好生態專業阿傑在我旁邊，馬上就幫我先把毒囊給拔了，先讓毒液停止注入，腋下整整腫了一個禮拜！」

▲▼雷艾美。（圖／三立提供）

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第一條為探訪黑熊的家『花蓮瓦拉米步道』，蕭志瑋八弟直呼這是他近幾年來走過台灣的步道，最舒適涼爽的地方，親眼目睹到樹木上真的有熊的抓痕，而且沿途的外國旅人竟然比台灣人還多，這好像是一條台灣珍稀動物的西門町，一對退休國中校長夫妻說，在這條步道，他們曾經拍過黃喉貂、藍腹鷴、山羌、各種鮮艷的鳥類、連台灣黑熊也有拍到。

▲《上山下海過一夜》最新一季五集將「尋寶台灣」。（圖／三立提供）



再來前往探索太平洋裡的珍貴鯨豚生態，節目中竟意外記錄到珍貴的「領航鯨群」，阿傑表示牠們有渾圓的球狀額頭，而往後傾斜的大背鰭，好像在浪濤間揮舞大關刀，威風凜凜，台灣東部的海岸線，許多漁船轉型生態觀察與研究調查的船隻，帶領許多國內外的朋友認識台灣海洋裡最珍貴的鯨豚寶藏。

▲節目中意外記錄到珍貴的「領航鯨群」。（圖／三立提供）

節目也搭乘台鐵『藍色解憂號』，來一趟台灣最舒壓的鐵道之旅，深藍色的車廂，復古懷舊的內裝，全台唯一可開窗火車，帶旅客走入時光隧道，走進4.50年代旅遊，沿途絕美的山海景色，還有各具特色的懷舊小車站及南台灣的鐵道美食，節目大廚楊盛堯max說：「這絕對是全世界級的鐵道美食解憂之旅！」