高凌風兒寶弟退居幕後　「一手包辦2千人演唱會」

記者許逸群／專訪

高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）甫拍完新作BL劇《對立而已》，但其實拍攝過程中，他也在忙著籌備「POP ERA presented by DREAMHOUSE創夢基地」拼盤演唱會。他說：「前陣子蠟燭兩頭燒。演唱會我包辦了所有東西，敲藝人、找場地，到幕後的道具、工作人員協調都是我處理。」

▲葛兆恩寶弟一手包辦拼盤演唱會。（圖／取自葛兆恩寶弟臉書）

事實上，寶弟在年初時曾主辦過「2FORTHEFLOW抗憂演唱會」的千人活動。他透露，在前年退伍前曾問過自己：「退伍就要真的出社會了，我難道只能靠演戲跟賺錢嗎？萬一沒成功怎麼辦？」期間，他想過很多可能性，甚至想過轉行，「不過隔行如隔山，我就問自己還擅長什麼。」

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▲「POP ERA」將於 12月15日於 台北流行音樂中心 Legacy T演出。（圖／翻攝網路）

寶弟說：「辦演唱會我自己唱就浪費了，想讓新生代歌手有個舞台。」便決定挑戰演藝圈幕後的產業。他坦言：「以前當歌手只要給主辦音樂，我上去唱就好。自己做之後才知道，幕後跟幕前完全不一樣。」他苦笑說：「原以為找歌手朋友來演出很順利，結果光找藝人就兩個月。」

寶弟坦言，這次籌辦2千人場地的演唱會，過程中最難的，莫過於對「人」的處理，「不只明星藝人要顧好，工作人員、搭檔同樣重要，因為每個討論話題都可以吵架。」所幸，向來擅溝通且人緣好的他笑說：「不知是不是遺傳的關係，我對人的事比較有辦法。」

▲寶弟超級斜槓，連姊姊葛宸羽的演藝工作也是他負責協調。（圖／取自寶弟臉書）

身分的轉變，寶弟其實內心壓力非常大，「一開始蠻多人不相信我，覺得我幹嘛做這個事情。」不過如今2千人演唱會已經蓄勢待發，演出名單婁峻碩、DJ EK、申力安、Miusa、陳華、斑恩與KIRE等人一字排開相當豪華，寶弟說：「能讓大家有表演的舞台、讓粉絲開心，就是我最大的成就感。」